Нідерланди стали найбільшим покупцем нафти зі США у 2025 році

США зміцнюють свої позиції як одного з головних світових експортерів енергії. Минулого року за кордон було відправлено майже 4 мільярди барелів американської нафти та нафтопродуктів. Згідно з даними Управління енергетичної інформації США (EIA), карта основних споживачів зазнала суттєвих змін. Про це повідомляє Visual Capitalist.

Нідерланди — новий енергетичний хаб світу

Головною сенсацією 2025 року стало те, що Нідерланди очолили рейтинг, випередивши значно більші економіки, такі як Китай, Індія та Японія. Країна імпортувала рекордні 419 мільйонів барелів, що становить 10,7% від усього американського експорту.

Такий успіх пояснюється стратегічною роллю порту Роттердама — одного з найбільших енергетичних вузлів планети. Саме через нього американська сировина потрапляє до Європи, де вона переробляється або перерозподіляється між іншими країнами ЄС.

Зміна лідерів у Північній Америці та Азії

Мексика, яка тривалий час була лідером, опустилася на друге місце з показником 398 мільйонів барелів (10,2% ринку). Трійку лідерів замикає Канада, яка закупила 324 мільйони барелів (8,3%).

В азійському регіоні спостерігаються діаметрально протилежні тенденції серед двох найбільш густонаселених країн світу:

Китай скоротив імпорт американської нафти на вражаючі 34%, опустившись на 6-те місце (238 млн барелів).

Індія, навпаки, наростила закупівлі на 35%, посівши 7-му сходинку з обсягом 221 млн барелів.

Також до п'ятірки найбільших покупців увійшли Південна Корея (257 млн барелів) та Японія (247 млн барелів), що підкреслює високу залежність Азійсько-Тихоокеанського регіону від енергоресурсів зі США.

Європейський та Латиноамериканський вектори

Окрім Нідерландів, активними покупцями в Європі залишаються Велика Британія (124 млн барелів) та Іспанія (95 млн барелів), які замикають першу десятку. У Латинській Америці ключовим гравцем стала Бразилія, яка імпортувала 133 мільйони барелів, посівши 8-ме місце у світі.