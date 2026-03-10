Multi від Мінфін
10 березня 2026, 15:14

Індія скуповує 30 млн барелів російської нафти після вимушеного дозволу США

Індійські нафтопереробні підприємства придбали близько 30 мільйонів барелів російської нафти після того, як Вашингтон надав тимчасовий дозвіл на такі угоди. Цей крок став вимушеною реакцією на гострий дефіцит сировини з Близького Сходу. Про це повідомляє Bloomberg 10 березня.

Індійські нафтопереробні підприємства придбали близько 30 мільйонів барелів російської нафти після того, як Вашингтон надав тимчасовий дозвіл на такі угоди.

Геополітика ламає логістику

Починаючи з минулого року, Індія поступово скорочувала закупівлі російської нафти під тиском США. Щоб компенсувати ці обсяги, країна переорієнтувалася на постачання із Саудівської Аравії та Іраку. Однак ця альтернативна логістика була зруйнована через розширення військового конфлікту на Близькому Сході. Після початку ударів США та Ізраїлю по території Ірану, Ормузька протока — ключова артерія, що з'єднує головних виробників регіону зі світовим ринком, — виявилася фактично заблокованою.

Деталі угод та переорієнтація танкерів

Отримавши наприкінці минулого тижня відповідний дозвіл від США, індійські нафтопереробники, зокрема державна Indian Oil Corp. та приватна Reliance Industries Ltd., миттєво скупили на спотовому ринку всі нереалізовані вантажі російської нафти. За даними анонімних джерел, знайомих з деталями угод, ця нафта вже була завантажена на судна, не мала кінцевого покупця і переважно дрейфувала в азійських водах.

Державна Indian Oil придбала близько 10 мільйонів барелів, тоді як Reliance викупила щонайменше такий самий обсяг.

Умови американського дозволу є чітко регламентованими: він поширюється лише на транзакції з російською сирою нафтою та нафтопродуктами, які були завантажені на судна до 5 березня, за умови, що вони доставляються в Індію і купуються індійською фірмою. Одразу після оголошення цього рішення танкери, що рухалися в інших напрямках, змінили курс. Наприклад, судна Maylo та Sarah, які початково прямували до Сінгапуру, останніми днями розвернулися в бік Індії.

Цінова кон'юнктура

Наразі російська сировина, що охоплює широкий спектр марок, включаючи Urals, ESPO та Varandey, пропонується з премією від $2 до $8 за барель порівняно з лондонським еталоном Dated Brent. Для порівняння, до початку ескалації на Близькому Сході російська нафта торгувалася зі значним дисконтом щодо цього ж маркера.

Від рекордних закупівель до падіння

Історично Індія не належала до великих імпортерів російської нафти. Проте ситуація кардинально змінилася після початку повномасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року, коли країна різко наростила закупівлі. Це викликало невдоволення адміністрації Дональда Трампа, яка прагнула посилити економічний тиск на Кремль. Сама по собі російська нафта не перебуває під прямим американським ембарго, проте Вашингтон вніс до чорного списку двох найбільших виробників країни.

За даними аналітичної компанії Kpler, пік індійських закупівель припав на середину 2024 року, перевищивши 2 мільйони барелів на добу. Проте вже в лютому цього року обсяги впали до середнього показника в 1,06 мільйона барелів на добу.

Блокада Ормузької протоки та маневри Вашингтона

Поточна криза є прямим наслідком військової операції, розпочатої США та Ізраїлем проти Ірану 28 лютого 2026 року (яка призвела до ліквідації іранського керівництва). У відповідь Тегеран здійснив масовані обстріли та з 2 березня фактично заблокував судноплавство в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світового споживання нафти.

Зіткнувшись із загрозою глобального енергетичного шоку та неконтрольованого стрибка цін на пальне у США, Вашингтон був змушений піти на поступки. 5 березня міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про надання Індії 30-денного дозволу на купівлю російської нафти, назвавши це «тимчасовим заходом», щоб не дозволити Ірану «взяти глобальну енергетику в заручники». Варто зазначити, що до цього загострення США використовували жорсткий пресинг проти Нью-Делі: адміністрація Трампа запроваджувала, а згодом скасовувала 25% мито на індійські товари виключно для того, щоб змусити Індію відмовитися від нафти з РФ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
