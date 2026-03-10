Дірка у $8,3 млрд: український імпорт продовжує тотально випереджати експортні показники у 2026 році

За січень та лютий 2026 року товарообіг України сягнув 21,3 мільярда доларів, при цьому імпорт перевищив експорт більш ніж удвічі. Відповідні дані оприлюднила Державна митна служба 10 березня.

За цей період країна імпортувала товарів на суму 14,8 мільярда доларів, тоді як експортувала лише на 6,5 мільярда. Зовнішньоторговельний дефіцит становив 8,3 мільярда доларів за два місяці, що складає близько 39 відсотків від обсягу імпорту.

Податкові платежі та структура імпорту

Оподаткований імпорт склав 5,2 мільярда доларів, що становить 35 відсотків від загального обсягу ввезених товарів. Податкове навантаження на кожен кілограм оподаткованого імпорту у січні-лютому 2026 року становило 0,54 долара.

Серед країн, з яких найбільше імпортували товарів до України, лідирує Китай із 4 мільярдами доларів. Далі йдуть Польща з 1,4 мільярда доларів та Туреччина з 1,1 мільярда доларів.

У загальних обсягах імпортованих товарів 71 відсоток склали три основні категорії. Машини, устаткування та транспорт на суму 6 мільярдів доларів принесли до бюджету 32,9 мільярда гривень митних платежів, що становить 26 відсотків усіх надходжень. Паливно-енергетичні товари на 2,6 мільярда доларів забезпечили 49,7 мільярда гривень надходжень, або 39 відсотків від загальної суми. Продукція хімічної промисловості на 2 мільярди доларів дала 15,9 мільярда гривень митних платежів, або 12 відсотків від загального обсягу.

Експортні показники та географія поставок

Найбільші обсяги експорту з України зафіксовано до Польщі на 713 мільйонів доларів, Туреччини на 563 мільйони та Італії на 428 мільйонів.

У структурі експортованих товарів лідирують продовольчі товари обсягом 4 мільярди доларів. Другу та третю позиції посіли метали та вироби з них на суму 589 мільйонів доларів і машини, устаткування та транспорт на 532 мільйони доларів.

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 318,5 мільйона гривень.