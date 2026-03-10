Дірка у $8,3 млрд: український імпорт продовжує тотально випереджати експортні показники у 2026 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 березня 2026, 14:52

Дірка у $8,3 млрд: український імпорт продовжує тотально випереджати експортні показники у 2026 році

За січень та лютий 2026 року товарообіг України сягнув 21,3 мільярда доларів, при цьому імпорт перевищив експорт більш ніж удвічі. Відповідні дані оприлюднила Державна митна служба 10 березня.

За січень та лютий 2026 року товарообіг України сягнув 21,3 мільярда доларів, при цьому імпорт перевищив експорт більш ніж удвічі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За цей період країна імпортувала товарів на суму 14,8 мільярда доларів, тоді як експортувала лише на 6,5 мільярда. Зовнішньоторговельний дефіцит становив 8,3 мільярда доларів за два місяці, що складає близько 39 відсотків від обсягу імпорту.

Податкові платежі та структура імпорту

Оподаткований імпорт склав 5,2 мільярда доларів, що становить 35 відсотків від загального обсягу ввезених товарів. Податкове навантаження на кожен кілограм оподаткованого імпорту у січні-лютому 2026 року становило 0,54 долара.

Серед країн, з яких найбільше імпортували товарів до України, лідирує Китай із 4 мільярдами доларів. Далі йдуть Польща з 1,4 мільярда доларів та Туреччина з 1,1 мільярда доларів.

У загальних обсягах імпортованих товарів 71 відсоток склали три основні категорії. Машини, устаткування та транспорт на суму 6 мільярдів доларів принесли до бюджету 32,9 мільярда гривень митних платежів, що становить 26 відсотків усіх надходжень. Паливно-енергетичні товари на 2,6 мільярда доларів забезпечили 49,7 мільярда гривень надходжень, або 39 відсотків від загальної суми. Продукція хімічної промисловості на 2 мільярди доларів дала 15,9 мільярда гривень митних платежів, або 12 відсотків від загального обсягу.

Експортні показники та географія поставок

Найбільші обсяги експорту з України зафіксовано до Польщі на 713 мільйонів доларів, Туреччини на 563 мільйони та Італії на 428 мільйонів.

У структурі експортованих товарів лідирують продовольчі товари обсягом 4 мільярди доларів. Другу та третю позиції посіли метали та вироби з них на суму 589 мільйонів доларів і машини, устаткування та транспорт на 532 мільйони доларів.

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 318,5 мільйона гривень.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами