Європейський Союз хоче зменшити залежність від Visa і Mastercard та створити власну платіжну систему. Що стоїть за цією ідеєю — економіка чи геополітика? І головне: чи може це вплинути на Україну, українські банки та звичайних користувачів карток?
10 березня 2026, 14:30
ЄС без VISA та Mastercard? Чи доведеться Україні змінювати платіжну систему (відео)
У новому випуску розбираємо, чому в ЄС заговорили про фінансовий суверенітет, як американські платіжні системи впливають на розрахунки в Європі та чому це питання виходить за межі банківської техніки.
Чи доведеться Україні підлаштовуватися під нові європейські стандарти? Чи зростуть комісії для клієнтів? І чи є реальні ризики для банків уже зараз? Відповіді — у новому відео.
🔍 У цьому відео ви дізнаєтесь:
- чому ЄС хоче послабити залежність від Visa і Mastercard що в цій історії більше — економіки чи геополітики
- як платіжні системи впливають на розрахунки в євро та доларі
- наскільки Україна залежить від Visa і Mastercard
- які масштаби карткового ринку в Україні
- чи може система ПРОСТІР стати реальною альтернативою
- чи доведеться українським банкам перебудовувати інфраструктуру
- чи можуть нові платіжні правила вплинути на комісії для клієнтів
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі