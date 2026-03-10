ЄС без VISA та Mastercard? Чи доведеться Україні змінювати платіжну систему (відео)

Європейський Союз хоче зменшити залежність від Visa і Mastercard та створити власну платіжну систему. Що стоїть за цією ідеєю — економіка чи геополітика? І головне: чи може це вплинути на Україну, українські банки та звичайних користувачів карток?

У новому випуску розбираємо, чому в ЄС заговорили про фінансовий суверенітет, як американські платіжні системи впливають на розрахунки в Європі та чому це питання виходить за межі банківської техніки.

Чи доведеться Україні підлаштовуватися під нові європейські стандарти? Чи зростуть комісії для клієнтів? І чи є реальні ризики для банків уже зараз? Відповіді — у новому відео.

🔍 У цьому відео ви дізнаєтесь: