Ринок електромобілів різко просів: продажі впали на 76% за рік

У минулому місяці український автопарк поповнили 1074 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на електромобілі впав на 76%, а у порівнянні з січнем 2026 р. на 63%, повідомляє Укравтопром.