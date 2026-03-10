У минулому місяці український автопарк поповнили 1074 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на електромобілі впав на 76%, а у порівнянні з січнем 2026 р. на 63%, повідомляє Укравтопром.
10 березня 2026, 13:53
Ринок електромобілів різко просів: продажі впали на 76% за рік
Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 1013 шт. (нових — 144 шт., уживаних — 869 шт.).
Серед 61 од. комерційних електромобілів новими були тільки 10 авто.
Топ-5 нових електромобілів місяця
- BYD Sea Lion 06 — 16 од.;
- ZEEKR 001 — 13 од.;
- BYD Leopard 3 — 13 од.;
- ZEEKR 7X — 11 од.;
- HONDA eNP2 — 10 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 8 од.
Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів
- TESLA Model Y — 124 од.;
- TESLA Model 3 — 117 од.;
- NISSAN Leaf — 114 од.;
- CHEVROLET Bolt — 59 од.;
- TESLA Model S — 45 од.
