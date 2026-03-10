Нафтові гіганти Близького Сходу вимушено зупинили третину потужностей

Чотири найбільші нафтовидобувники Близького Сходу були змушені сукупно знизити виробництво на 6,7 млн барелів на добу, що становить близько 6% світової пропозиції. Причиною став фактичний параліч Ормузької протоки — критично важливого експортного маршруту, який залишається заблокованим через воєнні дії. Про це повідомляє Bloomberg 10 березня.

Вимушена зупинка

Через тривалу дестабілізацію в регіоні Саудівська Аравія, Ірак, ОАЕ та Кувейт пішли на радикальне скорочення видобутку — приблизно на третину від їхніх загальних потужностей. Конфлікт, який триває вже другий тиждень і в який втягнуто понад десять країн, призвів до того, що нафтові сховища переповнилися, а вивозити сировину традиційними морськими шляхами стало неможливо.

За інформацією джерел, обізнаних із ситуацією, розподіл скорочень виглядає наступним чином:

Ірак: зафіксовано найглибше падіння — видобуток впав на 2,9 млн барелів на добу (майже 60% потужностей).

Саудівська Аравія: скорочення на 2−2,5 млн барелів на добу.

ОАЕ: мінус 500−800 тисяч барелів на добу.

Кувейт: зниження обсягів приблизно на 500 тисяч барелів на добу.

Для Саудівської Аравії, Еміратів та Кувейту ці цифри означають втрату від 20% до 25% від рівня виробництва, зафіксованого у лютому.

Ефект доміно для світової економіки

Генеральний директор компанії Saudi Aramco Амін Нассер під час звіту про прибутки назвав ситуацію «найбільшою кризою, з якою коли-небудь стикалася нафтогазова галузь регіону». За його словами, зупинка трафіку в Ормузькій протоці вже запустила ланцюгову реакцію, яка вийшла далеко за межі енергетики.

Окрім логістики та страхування, під ударом опинилися авіація, сільське господарство та автомобілебудування. Нассер підкреслив, що світові запаси нафти вже перебувають на п’ятирічному мінімумі, а оскільки більшість вільних потужностей зосереджена саме на Близькому Сході, відновлення судноплавства є критично важливим для стабільності планети.

На тлі хаосу ціна на нафту в понеділок наблизилася до позначки $120 за барель. Проте пізніше котирування знизилися після заяв президента США Дональда Трампа про можливість швидкого завершення війни.