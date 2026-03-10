Multi від Мінфін
10 березня 2026, 11:22

Звіт Bitget за лютий показує зростання резервів BTC на 86% за рік на тлі розвитку TradFi та AI-трейдингу

Bitget, найбільша у світі універсальна криптобіржа (UEX), опублікувала звіт про прозорість за лютий 2026 року, у якому відзначаються значні притоки капіталу, зростання резервів біткоіна та запуск нової інфраструктури для AI-трейдингу в рамках подальшого розвитку стратегії Universal Exchange (UEX).

Bitget, найбільша у світі універсальна криптобіржа (UEX), опублікувала звіт про прозорість за лютий 2026 року, у якому відзначаються значні притоки капіталу, зростання резервів біткоіна та запуск нової інфраструктури для AI-трейдингу в рамках подальшого розвитку стратегії Universal Exchange (UEX).

Протягом місяця Bitget зафіксувала $205,95 млн чистого притоку коштів, посівши третє місце у світі серед централізованих бірж за даними DefiLlama. Такий результат дозволив Bitget випередити низку більших конкурентів у період, коли багато бірж навпаки зафіксували чистий відтік коштів.

Одночасно резерви біткоіна на платформі продовжували зростати. За даними CryptoQuant, обсяг BTC на біржі збільшився приблизно з 19 700 BTC на початку 2025 року до близько 36 700 BTC до кінця лютого 2026 року, що означає зростання на 86% за рік. Накопичення відбувалося незважаючи на загальну волатильність ринку, що свідчить про те, що користувачі продовжували переводити активи на біржу навіть під час корекції цін після попередніх максимумів.

У лютому Bitget також розширила свою інфраструктуру AI-трейдингу, запустивши Agent Hub — платформу для роботи інтелектуальних агентів, що взаємодіють безпосередньо з реальними ринками. Система побудована на API-інфраструктурі Bitget та стандартизованому інструментарії Model Context Protocol, що дозволяє автоматизованим стратегіям безпечно отримувати доступ до ринкових даних і здійснювати угоди як на крипторинках, так і на токенізованих традиційних фінансових ринках.

Паралельно з запуском інфраструктури Bitget представила оновлення мобільного додатку, у якому криптовалютні та традиційні фінансові інструменти розміщені поруч на головній сторінці платформи. В оновленні з’явився окремий розділ TradFi, що надає доступ до продуктів, пов’язаних з акціями, валютним ринком (FX), індексами, сировинними товарами та дорогоцінними металами. Це відображає посилюючуся конвергенцію між крипторинками та глобальною фінансовою системою.

За галузевими прогнозами, на які посилається Bitget, до 2030 року до 40% світової торгівлі акціями може бути токенізовано, що представляє потенційний ринок обсягом від $15 до $30 трлн.

Генеральний директор Bitget Gracy Chen відзначила, що напрям розвитку платформи відображає еволюцію ринкової інфраструктури:

«Поки ринки рухаються в бічному тренді, ми активно масштабуємо наші продукти для наступного мільярда користувачів. З криптовалютами традиційні фінанси отримують новий дім, а AI-трейдинг відкриває безліч можливостей для використання потенціалу нової фінансової системи».

Окрім торгової інфраструктури, Bitget представила ініціативу Gracy AI — проект, спрямований на надання аналітичних ринкових інсайтів на основі штучного інтелекту, натхненних управлінським досвідом Чен. Компанія також запустила спільнотну програму Fan Club, спрямовану на посилення локальної взаємодії з користувачами по всьому світу через заходи та маркетингові кампанії.

Поза платформою Bitget підтримала турнір LALIGA Youth Tournament 2026 у Таїланді в рамках ініціативи Blockchain4Youth, об'єднавши 86 молодіжних команд з восьми країн у одному з найбільших транснаціональних турнірів Південно-Східної Азії.

У звіті також зазначено, що у 2025 році Bitget посіла шосте місце у світі за обсягом торгівлі, демонструючи стійке зростання як на спотовому, так і на деривативному ринку у міру розвитку моделі Universal Exchange.

Для отримання додаткової інформації та ознайомлення з повним звітом про прозорість Bitget за лютий 2026 року відвідайте офіційний сайт компанії.

Джерело: Мінфін
