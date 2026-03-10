Курс долара та євро у банках зросли на 14−25 копійок у вівторок, 10 березня. Водночас курси валют в обмінниках змінились несуттєво.
10 березня 2026, 10:40
Курс валют на вівторок: НБУ, банки, обмінники
Банки: долар: 43,69−44,20, євро: 50,55−51,40.
Обмінники: долар: 44,05−44,20, євро: 51,23−51,54.
НБУ: долар: 43,90, євро: 50,71.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,96−43,99 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,26−51,28 грн/євро.
Джерело: Мінфін
