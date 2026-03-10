Nvidia запустить майнінг біткоїна в космосі цього року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 березня 2026, 10:17

Nvidia запустить майнінг біткоїна в космосі цього року

Компанія Starcloud, що підтримується Nvidia, має намір почати видобуток біткоїну в космосі вже цього року — коли на орбіту буде виведено її другий космічний апарат. Глава стартапу Філіп Джонстон написав у соцмережі X, що Starcloud стане першою компанією, яка видобуває біткоїн за межами Землі.

Компанія Starcloud, що підтримується Nvidia, має намір почати видобуток біткоїну в космосі вже цього року — коли на орбіту буде виведено її другий космічний апарат.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

ASIC проти GPU: економіка вирішує

За словами Джонстона, запуск ASIC-майнерів у космосі — «одне з найперспективніших застосувань» орбітальних обчислювальних потужностей. Ключовий аргумент — вартість обладнання для кіловат споживаної потужності.

«GPU приблизно в 30 разів дорожче кіловат, ніж ASIC, — пояснив він. — Чіп B200 потужністю 1 кіловат коштує близько $30 000. ASIC на 1 кіловат — близько $1 000».

Джонстон переконаний, що майнінг біткоїну в космосі стане «величезною індустрією». За його розрахунками, видобуток криптовалюти на Землі просто позбавлений економічного сенсу в довгостроковій перспективі: «Майнінг біткоїну споживає близько 20 ГВт потужності безперервно. Робити це на Землі нераціонально, і зрештою все це буде перенесено до космосу».

Від орбіти до Марса

Starcloud заснована на початку 2024 року з метою створення космічних дата-центрів як відповіді на зростання енергетичних потреб ШІ. У листопаді 2025 року компанія вивела на орбіту супутник із GPU NVIDIA H100 — це перший випадок роботи такого потужного графічного процесора в космосі. Орбітальна інфраструктура Starcloud, що включає близько 88 000 супутників, працює переважно на сонячній енергії.

Паралельно інші підприємці задумалися про міжпланетні транзакції. Технологи Хосе Пуенте та Карлос Пуенте у вересні минулого року розповіли, що теоретично відправити біткоїн на Марс можна менш як за три хвилини — з використанням оптичного каналу NASA або Starlink та нової міжпланетної системи міток часу.

Транзакція пройде через космічні ретранслятори — антени, супутники або вузол у Місяця. Втім, майнінг біткоїну безпосередньо на Марсі автори ідеї вважають недоцільним через високу затримку сигналу між планетами.

Поки космічні проекти набирають обертів, майнери землі працюють у жорстких умовах. Ціна біткоїну впала майже на 48% від історичного максимуму $126 080, зафіксованого 6 жовтня. При цьому складність майнінгу біткоїну знизилася на 7% з рекордних максимумів, що дещо покращило умови для учасників ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами