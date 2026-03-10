Nvidia запустить майнінг біткоїна в космосі цього року

Компанія Starcloud, що підтримується Nvidia, має намір почати видобуток біткоїну в космосі вже цього року — коли на орбіту буде виведено її другий космічний апарат. Глава стартапу Філіп Джонстон написав у соцмережі X, що Starcloud стане першою компанією, яка видобуває біткоїн за межами Землі.

ASIC проти GPU: економіка вирішує

За словами Джонстона, запуск ASIC-майнерів у космосі — «одне з найперспективніших застосувань» орбітальних обчислювальних потужностей. Ключовий аргумент — вартість обладнання для кіловат споживаної потужності.

«GPU приблизно в 30 разів дорожче кіловат, ніж ASIC, — пояснив він. — Чіп B200 потужністю 1 кіловат коштує близько $30 000. ASIC на 1 кіловат — близько $1 000».

Джонстон переконаний, що майнінг біткоїну в космосі стане «величезною індустрією». За його розрахунками, видобуток криптовалюти на Землі просто позбавлений економічного сенсу в довгостроковій перспективі: «Майнінг біткоїну споживає близько 20 ГВт потужності безперервно. Робити це на Землі нераціонально, і зрештою все це буде перенесено до космосу».

Від орбіти до Марса

Starcloud заснована на початку 2024 року з метою створення космічних дата-центрів як відповіді на зростання енергетичних потреб ШІ. У листопаді 2025 року компанія вивела на орбіту супутник із GPU NVIDIA H100 — це перший випадок роботи такого потужного графічного процесора в космосі. Орбітальна інфраструктура Starcloud, що включає близько 88 000 супутників, працює переважно на сонячній енергії.

Паралельно інші підприємці задумалися про міжпланетні транзакції. Технологи Хосе Пуенте та Карлос Пуенте у вересні минулого року розповіли, що теоретично відправити біткоїн на Марс можна менш як за три хвилини — з використанням оптичного каналу NASA або Starlink та нової міжпланетної системи міток часу.

Транзакція пройде через космічні ретранслятори — антени, супутники або вузол у Місяця. Втім, майнінг біткоїну безпосередньо на Марсі автори ідеї вважають недоцільним через високу затримку сигналу між планетами.

Поки космічні проекти набирають обертів, майнери землі працюють у жорстких умовах. Ціна біткоїну впала майже на 48% від історичного максимуму $126 080, зафіксованого 6 жовтня. При цьому складність майнінгу біткоїну знизилася на 7% з рекордних максимумів, що дещо покращило умови для учасників ринку.