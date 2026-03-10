Війна змусила інвесторів переглянути торгові стратегії. Що втратило актуальність

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 березня 2026, 9:53

Війна змусила інвесторів переглянути торгові стратегії. Що втратило актуальність

Ескалація війни на Близькому Сході змусила інвесторів переглянути деякі з найпопулярніших стратегій та інвестиційних тем 2026 року, пише Reuters.

Ескалація війни на Близькому Сході змусила інвесторів переглянути деякі з найпопулярніших стратегій та інвестиційних тем 2026 року, пише Reuters.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиНа що ставлять інвестори«Цього року інвестори робили ставку на зростання економіки.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

На що ставлять інвестори

«Цього року інвестори робили ставку на зростання економіки. Стагфляційний шок у ці плани не входив, — сказав Reuters глава глобальних ринків ING Кріс Тернер. — Інвестори діють обережно, і їм, ймовірно, ще доведеться згортати частину позицій».

Агентство виділило п'ять трендів, яких ніхто не очікував і які стали реальністю через війну на Близькому Сході та фактичне блокування Ормузької протоки — найважливішого транспортного коридору для світового ринку нафти.

Короткі позиції по долару опинилися під тиском

Ще місяць тому інвестори тримали найбільшу з 2021 року ставку на ослаблення долара, пише Reuters з посиланням на дані влади США. Очікуване зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США давало мало стимулів активно купувати американську валюту, зазначає агентство.

Але після початку конфлікту долар досяг максимуму з листопада минулого року — це ознака того, що інвестори кинулися в захисні активи.

«Головним переможцем конфлікту на Близькому Сході стає долар США, — сказала Reuters старший аналітик Swissquote Іпек Озкардеська. — Економіка США, ймовірно, виявиться більш стійкою до енергетичних шоків».

Акції за межами США знижуються

Світові фондові ринки, які починали 2026 рік на тлі широкого консенсусу «купувати акції», різко знизилися після початку війни. Індекс MSCI World ex US впав після ударів США та Ізраїлю по Ірану, тоді як S&P 500 виявився більш стійким, оскільки інвестори віддавали перевагу американському ринку: економіка США менше залежить від імпорту енергії. Зараз США є чистим експортером енергії і імпортують лише 17% необхідних енергоресурсів — це мінімум за 40 років, зазначив глава глобальних досліджень Natixis CIB Жан-Франсуа Робен.

«Конфлікт не зруйнував інвестиційну ідею довгих позицій в акціях на 2026 рік, але зробив її набагато більш залежною від процентних ставок і цін на нафту», — сказала Reuters глобальний стратег eToro Лале Аконер. За її словами, якщо зростання цін на енергію буде підтримувати інфляцію на високому рівні, «слабкою ланкою виявляться мультиплікатори, а не прибуток компаній».

Озкардеська зі Swissquote зазначає, що шок може перенаправити потоки капіталу в країни, багаті на енергоресурси, і чинити тиск на економіки, що залежать від імпорту енергії. Це потенційно може зупинити ротацію капіталу зі США до Європи та Азії.

Удар по ринках, що розвиваються

Акції та валюти країн, що розвиваються, на початку року демонстрували сильну динаміку: індекс акцій ринків, що розвиваються, зріс більш ніж на 15%, а індекс валют країн, що розвиваються, MSCI додав 1,9% до минулої п'ятниці. Однак минулого тижня ці індекси втратили 7% і 1,5% відповідно. Особливо сильно впали ринки, які раніше показували найкращі результати в цьому році, включаючи південнокорейський індекс Kospi.

«Найбільше відставання на цьому тижні показали саме ті валюти, які були лідерами зростання в січні-лютому», — цитує Reuters замітку аналітиків Goldman Sachs, опубліковану 4 березня. Вони відзначили, що скорочення ризикових позицій було найбільш вираженим на ринках, найбільш схильних до впливу Близького Сходу і нафтових шоків, таких як Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Таїланд, а також серед торішніх лідерів, включаючи Південну Корею, Бразилію і Південну Африку.

Аналітики JPMorgan 3 березня знизили рекомендацію щодо валют країн, що розвиваються, регіону EMEA (Європа, Близький Схід і Африка) до нейтрального рівня (Marketweight) і додали польський злотий до списку валют з рекомендацією «Нижче ринку» (Underweight), зазначивши, що країни Центральної та Східної Європи особливо чутливі до цін на енергію.

Зниження ставок центробанків під питанням

Різке зростання цін на енергію посилило побоювання щодо інфляції і змусило трейдерів знизити очікування щодо зниження процентних ставок ФРС США. До початку конфлікту ринки оцінювали ймовірність зниження ставки на червневому засіданні приблизно в 50%. Тепер ця ймовірність скоротилася приблизно до 25%, пише Reuters.

Недавній енергетичний шок також змусив ринки скоротити очікування зниження ставок Банком Англії, а щодо Європейського центрального банку трейдери тепер закладають у ціни підвищення ставок цього року, а не зниження.

«Одні з найбільших змін у ринкових очікуваннях щодо ставок центральних банків країн G10 у 2026 році відбулися саме в економіках, де раніше очікувалося подальше пом'якшення політики», — зазначили в Goldman Sachs.

Акції банків під тиском

Акції банків, які на початку 2026 року показали помірне зростання, подешевшали, оскільки інвестори переоцінюють економічні наслідки можливих перебоїв поставок через Ормузьку протоку, зазначає Reuters. Ризик зростання цін на енергію посилив побоювання, що інфляційний тиск може повернутися, що підвищує ймовірність уповільнення кредитування і ослаблення попиту на кредити, навіть якщо процентні ставки залишаться високими. Хоча більш високі ставки зазвичай підтримують маржу банків, відновлення інфляційних побоювань може обмежити запозичення та інвестиції, пояснює агентство.

«Ключовий ризик, за яким варто стежити, — це кредитні спреди та ліквідність на ринках приватного кредитування. Геополітичні заголовки мають значення в основному тоді, коли вони призводять до жорсткості фінансових умов», — сказала Аконер з eToro.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами