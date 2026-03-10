Війна змусила інвесторів переглянути торгові стратегії. Що втратило актуальність

Ескалація війни на Близькому Сході змусила інвесторів переглянути деякі з найпопулярніших стратегій та інвестиційних тем 2026 року, пише Reuters.

На що ставлять інвестори

«Цього року інвестори робили ставку на зростання економіки. Стагфляційний шок у ці плани не входив, — сказав Reuters глава глобальних ринків ING Кріс Тернер. — Інвестори діють обережно, і їм, ймовірно, ще доведеться згортати частину позицій».

Агентство виділило п'ять трендів, яких ніхто не очікував і які стали реальністю через війну на Близькому Сході та фактичне блокування Ормузької протоки — найважливішого транспортного коридору для світового ринку нафти.

Короткі позиції по долару опинилися під тиском

Ще місяць тому інвестори тримали найбільшу з 2021 року ставку на ослаблення долара, пише Reuters з посиланням на дані влади США. Очікуване зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США давало мало стимулів активно купувати американську валюту, зазначає агентство.

Але після початку конфлікту долар досяг максимуму з листопада минулого року — це ознака того, що інвестори кинулися в захисні активи.

«Головним переможцем конфлікту на Близькому Сході стає долар США, — сказала Reuters старший аналітик Swissquote Іпек Озкардеська. — Економіка США, ймовірно, виявиться більш стійкою до енергетичних шоків».

Акції за межами США знижуються

Світові фондові ринки, які починали 2026 рік на тлі широкого консенсусу «купувати акції», різко знизилися після початку війни. Індекс MSCI World ex US впав після ударів США та Ізраїлю по Ірану, тоді як S&P 500 виявився більш стійким, оскільки інвестори віддавали перевагу американському ринку: економіка США менше залежить від імпорту енергії. Зараз США є чистим експортером енергії і імпортують лише 17% необхідних енергоресурсів — це мінімум за 40 років, зазначив глава глобальних досліджень Natixis CIB Жан-Франсуа Робен.

«Конфлікт не зруйнував інвестиційну ідею довгих позицій в акціях на 2026 рік, але зробив її набагато більш залежною від процентних ставок і цін на нафту», — сказала Reuters глобальний стратег eToro Лале Аконер. За її словами, якщо зростання цін на енергію буде підтримувати інфляцію на високому рівні, «слабкою ланкою виявляться мультиплікатори, а не прибуток компаній».

Озкардеська зі Swissquote зазначає, що шок може перенаправити потоки капіталу в країни, багаті на енергоресурси, і чинити тиск на економіки, що залежать від імпорту енергії. Це потенційно може зупинити ротацію капіталу зі США до Європи та Азії.

Удар по ринках, що розвиваються

Акції та валюти країн, що розвиваються, на початку року демонстрували сильну динаміку: індекс акцій ринків, що розвиваються, зріс більш ніж на 15%, а індекс валют країн, що розвиваються, MSCI додав 1,9% до минулої п'ятниці. Однак минулого тижня ці індекси втратили 7% і 1,5% відповідно. Особливо сильно впали ринки, які раніше показували найкращі результати в цьому році, включаючи південнокорейський індекс Kospi.

«Найбільше відставання на цьому тижні показали саме ті валюти, які були лідерами зростання в січні-лютому», — цитує Reuters замітку аналітиків Goldman Sachs, опубліковану 4 березня. Вони відзначили, що скорочення ризикових позицій було найбільш вираженим на ринках, найбільш схильних до впливу Близького Сходу і нафтових шоків, таких як Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Таїланд, а також серед торішніх лідерів, включаючи Південну Корею, Бразилію і Південну Африку.

Аналітики JPMorgan 3 березня знизили рекомендацію щодо валют країн, що розвиваються, регіону EMEA (Європа, Близький Схід і Африка) до нейтрального рівня (Marketweight) і додали польський злотий до списку валют з рекомендацією «Нижче ринку» (Underweight), зазначивши, що країни Центральної та Східної Європи особливо чутливі до цін на енергію.

Зниження ставок центробанків під питанням

Різке зростання цін на енергію посилило побоювання щодо інфляції і змусило трейдерів знизити очікування щодо зниження процентних ставок ФРС США. До початку конфлікту ринки оцінювали ймовірність зниження ставки на червневому засіданні приблизно в 50%. Тепер ця ймовірність скоротилася приблизно до 25%, пише Reuters.

Недавній енергетичний шок також змусив ринки скоротити очікування зниження ставок Банком Англії, а щодо Європейського центрального банку трейдери тепер закладають у ціни підвищення ставок цього року, а не зниження.

«Одні з найбільших змін у ринкових очікуваннях щодо ставок центральних банків країн G10 у 2026 році відбулися саме в економіках, де раніше очікувалося подальше пом'якшення політики», — зазначили в Goldman Sachs.

Акції банків під тиском

Акції банків, які на початку 2026 року показали помірне зростання, подешевшали, оскільки інвестори переоцінюють економічні наслідки можливих перебоїв поставок через Ормузьку протоку, зазначає Reuters. Ризик зростання цін на енергію посилив побоювання, що інфляційний тиск може повернутися, що підвищує ймовірність уповільнення кредитування і ослаблення попиту на кредити, навіть якщо процентні ставки залишаться високими. Хоча більш високі ставки зазвичай підтримують маржу банків, відновлення інфляційних побоювань може обмежити запозичення та інвестиції, пояснює агентство.

«Ключовий ризик, за яким варто стежити, — це кредитні спреди та ліквідність на ринках приватного кредитування. Геополітичні заголовки мають значення в основному тоді, коли вони призводять до жорсткості фінансових умов», — сказала Аконер з eToro.