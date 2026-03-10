Мінфін назвав розмір зарплат чиновників та суддів у січні

Міністерство фінансів оновило «дашборд» щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих державних адміністрацій і органів судової влади. Інструмент оновлюється на основі щомісячних даних.

Загальна чисельність працівників держорганів

Загальна чисельність працівників державних органів, щодо яких наведено дані про заробітну плату за січень 2026 року, становила 165,5 тис. осіб. З них: 108,1 тис. осіб — у центральних органах влади (з територіальними органами), 23,2 тис. осіб — у місцевих державних адміністраціях, 34,2 тис. осіб — в органах судової влади.

Як змінилися зарплати

Середній рівень оплати праці у січні традиційно демонструє сезонне зменшення. Для апаратів центральних органів влади він становив 53,3 тис. грн, для обласних та територіальних управлінь центральних органів — 31,5 тис. грн та 15,5 тис. грн відповідно.

Яка заробітна плата в суддів

Для обласних державних адміністрацій середній рівень оплати праці становив 24,1 тис. грн, для районних державних адміністрацій — 20,1 тис. гривень.