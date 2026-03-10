Multi від Мінфін
10 березня 2026, 8:44

Мінфін назвав розмір зарплат чиновників та суддів у січні

Міністерство фінансів оновило «дашборд» щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих державних адміністрацій і органів судової влади. Інструмент оновлюється на основі щомісячних даних.

Міністерство фінансів оновило «дашборд» щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих державних адміністрацій і органів судової влади.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Загальна чисельність працівників держорганів

Загальна чисельність працівників державних органів, щодо яких наведено дані про заробітну плату за січень 2026 року, становила 165,5 тис. осіб. З них: 108,1 тис. осіб — у центральних органах влади (з територіальними органами), 23,2 тис. осіб — у місцевих державних адміністраціях, 34,2 тис. осіб — в органах судової влади.

Як змінилися зарплати

Середній рівень оплати праці у січні традиційно демонструє сезонне зменшення. Для апаратів центральних органів влади він становив 53,3 тис. грн, для обласних та територіальних управлінь центральних органів — 31,5 тис. грн та 15,5 тис. грн відповідно.

Яка заробітна плата в суддів

Для обласних державних адміністрацій середній рівень оплати праці становив 24,1 тис. грн, для районних державних адміністрацій — 20,1 тис. гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
TAN72
TAN72
10 березня 2026, 8:48
#
Забыли о премиях и прочее
+
+30
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
10 березня 2026, 9:58
#
А чого держслужбовці не захищають своє корито?
коли прийдуть «буряти» вони їх не чіпатимуть?
+
+30
Moonlighter
Moonlighter
10 березня 2026, 10:35
#
100%

Особливо мені смішно коли про бурятів і чеченців кажуть жебраки, у котрих нічого немає і по суті нічого захищати. В першу чергу захищати країну від окупантів повинні бігти власники бізнесів, елітної нерухомості і різні чиновники. Цій верстві населення є заради чого воювати і захищати, бо вони втратять буквально майже все. Що повинен захищати умовний Микола з села на Вінничині - для мене загадка.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
10 березня 2026, 11:09
#
Вот отсюда и сказки про среднюю зарплату 30 тыс. гривень!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
