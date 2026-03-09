Multi від Мінфін
9 березня 2026, 19:42

Ціна на золото падає через нафтовий шок та загрозу високих відсоткових ставок

Вартість золота знижується під тиском зміцнення долара США та ризиків збереження високих відсоткових ставок, тоді як військовий конфлікт на Близькому Сході триває другий тиждень і провокує стрімке подорожчання нафти. Про це повідомляє Bloomberg 9 березня.

Вартість золота знижується під тиском зміцнення долара США та ризиків збереження високих відсоткових ставок, тоді як військовий конфлікт на Близькому Сході триває другий тиждень і провокує стрімке подорожчання нафти.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Котирування: динаміка дорогоцінних металів

Золото впало на 3%, опустившись до позначки близько $5015 за унцію, після чого частково відіграло втрати. Станом на написання новини ціна складала $5107 за унцію. Одночасно срібло подешевшало на 0,6%, досягнувши $84,03. Також було зафіксовано зниження вартості платини та паладію. На цьому тлі індекс Bloomberg Dollar Spot зріс на 0,2%, додавши до цього 1,3% минулого тижня. Загалом показник долара піднявся на 0,7%.

Попри зупинку висхідної динаміки та нестабільні торги, з початку поточного року золото вже подорожчало приблизно на 18%. Підтримку захисним активам забезпечували дії президента США Дональда Трампа, що призвели до змін у глобальній торгівлі та геополітиці, а також його погрози щодо незалежності Федеральної резервної системи. Додатковим драйвером зростання стали активні закупівлі з боку центральних банків. Зокрема, Народний банк Китаю збільшив обсяги придбання золота в лютому, продовживши свою серію закупівель до 16 місяців поспіль.

Енергетичний шок: вплив на монетарну політику

Тиск на дорогоцінні метали посилився через те, що ралі на ринку сирої нафти розпалює інфляційні побоювання у США. Вартість нафти різко підскочила: ф'ючерси на марку Brent у певний момент наблизилися до $120 за барель, перш ніж ціновий сплеск дещо послабшав. Це відбулося на тлі скорочення видобутку країнами Перської затоки, оскільки війна між США, Ізраїлем та Іраном не демонструє ознак вирішення.

Така ситуація збільшує ймовірність того, що Федеральна резервна система залишить відсоткові ставки незмінними на довший період або навіть підвищить їх. Вища вартість запозичень у поєднанні з міцнішим доларом традиційно є негативним фактором для дорогоцінних металів, які не приносять відсоткового доходу. Водночас золото продовжувало виконувати функцію джерела ліквідності під час глибокого розпродажу на глобальних ринках акцій.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
