9 березня 2026, 19:21

Zara, H&M та інші бренди залишилися без нових надходжень одягу — речі застрягли в аеропортах через війну на Близькому Сході

Масштабний військовий конфлікт на Близькому Сході та подальше закриття повітряного простору спричинили жорстку логістичну кризу для індустрії швидкої моди. Тонни готового одягу для таких ритейлерів, як Zara (Inditex), застрягли в транзитних аеропортах Бангладеш та Індії через масове скасування рейсів ключовими авіаперевізниками регіону. Про це повідомляє Reuters.

Масштабний військовий конфлікт на Близькому Сході та подальше закриття повітряного простору спричинили жорстку логістичну кризу для індустрії швидкої моди.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вантажі залишаються на землі

Країни Південної Азії, зокрема Бангладеш, Індія та Пакистан, є фундаментальними виробничими хабами, які забезпечують безперервний потік нових колекцій для глобальних брендів (H&M, Primark, M&S, Next та інших). Однак порушення авіасполучення зламало ланцюги постачання. За словами керівного директора компанії-виробника Sparrow Group Шовона Іслама, чиїми європейськими клієнтами є Inditex, M&S, Next та Primark, частина партій одягу наразі заблокована в аеропорту Дакки. Вантажі мали летіти до Великої Британії через Дубай, проте через зупинку роботи дубайського аеропорту фабрики опинилися у скрутному становищі, а альтернативні маршрути є складними та фінансово невигідними.

Повітряний простір над Близьким Сходом переважно закритий з минулої суботи, що змусило найзавантаженіший у світі аеропорт Дубая припинити роботу на кілька днів. Авіакомпанії Qatar Airways, Emirates та Etihad масово скасовують свої рейси.

Транзитна залежність: цифри постачань

Як зазначає керівний директор сіднейської компанії Trade and Transport Group Фредерік Горст, Південна Азія критично залежить від близькосхідних авіаліній, які перевозять вантажі комерційними та спеціалізованими вантажними бортами. Понад половина всього обсягу авіаперевезень Бангладеш та 41% повітряного експорту Індії проходять саме через країни Перської затоки, де головними операторами виступають Emirates та Qatar Airways.

Масштаби залежності від цього регіону ілюструє звітність власника бренду Zara. Відповідно до річного звіту за 2023 рік, компанія Inditex мала 150 постачальників у Бангладеш, 122 в Індії та 69 у Пакистані. У свіжіших звітах корпорація приховала розбивку постачальників за країнами, а на запити журналістів щодо поточних збоїв представники компанії не відповіли.

Ціновий шок: вартість фрахту злетіла вдвічі

Різке скорочення доступної провізної місткості спровокувало експоненційне зростання тарифів. Керівний партнер мумбайської компанії Kira Leder Александер Натані, чия фабрика відшиває шкіряні куртки для Inditex, а також австрійських ритейлерів Cigno Nero, Fussl і Wiedner, заявив, що вартість авіафрахту з Мумбаї до Австрії зросла рівно вдвічі через скасування рейсів.

Морська альтернатива: ризик закриття проток

Представники компаній Primark, H&M та M&S у коментарях зазначили, що більшість їхніх товарів транспортується морем, намагаючись применшити масштаби проблеми (бренд Next запит проігнорував). Проте президент Асоціації виробників та експортерів трикотажу Бангладеш Мохаммад Хатем наголошує, що колапс авіаперевезень — це лише частина загрози. Якщо Ормузька протока, яка розділяє Іран та Оман з ОАЕ, залишиться закритою, це неминуче призведе до стрімкого подорожчання і морського фрахту. «Загалом ми стурбовані — попереду видніється ще одна велика криза», — резюмував він.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
