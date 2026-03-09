НБУ в рамках відкритих семінарів досліджуватиме тему «Викиди вуглецю та монетарна політика»

Національний банк України анонсував проведення відкритого дослідницького семінару, який стосуватиметься зв'язку між кліматичними змінами та макроекономічним регулюванням. У центрі уваги експертів опиниться питання чутливості бізнесу до дій центральних банків залежно від обсягів генерації парникових газів. Про це повідомляє Національний банк України 9 березня.

Деталі заходу: міжнародні спікери та англомовний формат

Наступний дослідницький семінар заплановано на 12 березня, початок о 16:00. Робочою мовою зустрічі визначено англійську. Головною доповідачкою виступить представниця Паризького університету Олена Гаврильчик. Вона презентуватиме спільну наукову роботу під назвою «Викиди вуглецю та монетарна політика», підготовлену в співавторстві з дослідником Педрамом Пураббасвафою.

Статистична аномалія: американські компанії реагують інакше

Ключовий фокус дослідження спрямований на те, щоб з'ясувати, як саме вплив монетарної політики на компанії залежить від інтенсивності їхніх вуглецевих викидів. Згідно з результатами аналізу даних компаній США за період із 2005 до 2022 року, підприємства з вищою вуглецевою інтенсивністю демонструють значно більшу чутливість до змін монетарної політики центрального банку. Водночас аналогічний зріз статистики серед країн єврозони не виявив наявності такого взаємозв'язку. Причини цієї розбіжності між двома макроекономічними зонами стануть головним предметом дискусії під час семінару.