Жінки з 55 країн обрали автомобіль року: переміг Nissan Leaf

Після кількох місяців тестування, аналізу та дебатів 86 жінок-автомобілістів з 55 країн на п'яти континентах віддали свої голоси, щоб визначити переможця премії «Жіночий всесвітній автомобіль року» (WWCOTY), пише «Укравтопром».