Після кількох місяців тестування, аналізу та дебатів 86 жінок-автомобілістів з 55 країн на п'яти континентах віддали свої голоси, щоб визначити переможця премії «Жіночий всесвітній автомобіль року» (WWCOTY), пише «Укравтопром».
9 березня 2026, 18:27
Жінки з 55 країн обрали автомобіль року: переміг Nissan Leaf
Хто переміг
Загальним переможцем 2026 року став електромобіль Nissan Leaf.
Також в окремих номінаціях перемогли:
- компактний автомобіль — Nissan Leaf;
- компактний кросовер — Skoda Elroq;
- великий автомобіль — Mercedes-Benz CLA;
- великий кросовер — Hyundai Ioniq 9;
- позашляховик — Toyota 4Runner;
- спортивний автомобіль — Lamborghini Temerario;
Нагороду в номінації «Найкраща технологія» жіноче журі присудило Renault.
Найбільш прихильним жінкам брендом названо Ford.
Джерело: Мінфін
