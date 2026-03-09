37% українців вважають, що ШІ не є для них конкурентом на робочому місці — опитування «Мінфіну»

Більшість респондентів не готується до того, що штучний інтелект може частково або повністю замінити їх у професії. Про це свідчать результати анонімного опитування, проведеного «Мінфіном» у телеграм-каналі.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чи вірять українці, що ШІ замінить їх у професії

Згідно з результатами опитування, 37% учасників заявили, що не готуються до змін, оскільки не вважають імовірним, що штучний інтелект зможе замінити їх у їхній професії.

Ще 19% респондентів також зазначили, що не планують готуватися, пояснивши це тим, що їхнього професійного стажу вистачить до завершення кар'єри.

Водночас 32% опитаних повідомили, що частково адаптуються до нових технологій, однак не планують радикально змінювати підхід до роботи.

Лише 12% учасників опитування заявили, що активно готуються до змін, пов’язаних із розвитком штучного інтелекту, зокрема опановують нові навички або переглядають свою професійну стратегію.

Загалом у голосуванні взяли участь 1140 читачів телеграм-каналу «Мінфіну».

Читайте також: Anthropic оцінила вплив ШІ на ринок праці: які професії під найбільшим ризиком

Експерти зазначають, що розвиток технологій штучного інтелекту вже впливає на багато сфер — від медіа та маркетингу до фінансів і програмування. Водночас більшість фахівців розглядає ШІ радше як інструмент для підвищення продуктивності, ніж як повну заміну людської праці.