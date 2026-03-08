Anthropic оцінила вплив ШІ на ринок праці: які професії під найбільшим ризиком

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На які спеціальності це вплине найсильніше

Компанія запропонувала список із 10 напрямів, за якими потенційний рівень залучення ШІ до розв’язання завдань може досягти високих значень. Як видно, на чолі списку програмісти, співробітники служби підтримки, дата-аналітики і загалом ті фахівці, які працюють із різними даними.

До списку не увійшли деякі професії в принципі, оскільки їхні завдання практично не трапляються в Anthropic Economic Index. Це, наприклад: кухарі, мотомеханіки, рятувальники, бармени, мийники посуду та гардеробники.

Також компанія вивчила, як ці показники корелюють із прогнозованою зміною рівня зайнятості. Для цього використовувалися дані Мінпраці США.