Anthropic оцінила вплив ШІ на ринок праці: які професії під найбільшим ризиком

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 березня 2026, 16:24

Anthropic оцінила вплив ШІ на ринок праці: які професії під найбільшим ризиком

Компанія Anthropic, розробник чат-бота Claude, опублікувала результати дослідження ступеня впливу ШІ на ринок праці.

Компанія Anthropic, розробник чат-бота Claude, опублікувала результати дослідження ступеня впливу ШІ на ринок праці. ► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниНа які спеціальності це вплине найсильнішеКомпанія запропонувала список із 10 напрямів, за якими потенційний рівень залучення ШІ до розв’язання завдань може досягти високих значень.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На які спеціальності це вплине найсильніше

Компанія запропонувала список із 10 напрямів, за якими потенційний рівень залучення ШІ до розв’язання завдань може досягти високих значень. Як видно, на чолі списку програмісти, співробітники служби підтримки, дата-аналітики і загалом ті фахівці, які працюють із різними даними.

До списку не увійшли деякі професії в принципі, оскільки їхні завдання практично не трапляються в Anthropic Economic Index. Це, наприклад: кухарі, мотомеханіки, рятувальники, бармени, мийники посуду та гардеробники.

Також компанія вивчила, як ці показники корелюють із прогнозованою зміною рівня зайнятості. Для цього використовувалися дані Мінпраці США.

Водночас порівняння показало, що ШІ активніше використовують у тих спеціальностях, за якими відомство прогнозує зростання кількості робочих місць у період до 2034 року. Тобто між ними є пряма кореляція.

Ба більше, у групі спеціальностей із підвищеним рівнем впливу ШІ частіше трапляються жінки (на 15,5 пункту), білі чоловіки (10,6 пункту) та азіати (4,4 пункту). І ця категорія в середньому отримує на 47% більше, а також має вищий рівень освіти порівняно з когортою спеціальностей, не схильних до впливу ШІ.

З огляду на це експерти зіставили дані про безробіття серед двох категорій (групи «1» і «0» за Елундом) з 2016 року по 2025 рік включно. Як видно, з моменту релізу чат-бота ChatGPT показник змінився незначно. У категорії спеціальностей із більш вираженим впливом ШІ безробіття справді виявилося вищим, але значення невелике, близьке до нуля.

Також у компанії зазначили зниження зайнятості на 6%-16% у професіях, пов’язаних із підвищеним ризиком упровадження, серед працівників віком від 22 до 25 років. Це може не мати прямого впливу на рівень безробіття, однак є важливим чинником.

У цьому разі середня оцінка зниження найму в сферах, схильних до впровадження ШІ, становить 14% після релізу ChatGPT. Водночас така просадка може вважатися статистично незначущою.

«Ми виявили, що програмісти, представники служби підтримки клієнтів і фінансові аналітики належать до числа найбільш схильних до впровадження ШІ. Використовуючи дані опитування у США, ми, однак, не виявили впливу на рівень безробіття серед працівників найбільш схильних до впливу професій, хоча є попередні дані про те, що темпи найму в ці професії дещо уповільнилися для працівників віком 22−25 років», — зазначили в Anthropic.

Водночас, як підкреслили в компанії, це новий погляд на оцінку потенційного впливу ШІ на рівень зайнятості та ринок праці загалом. Він усе ще потребує доопрацювання. Фірма продовжить випускати такі звіти надалі, враховуючи нові змінні.

Методика дослідження

У своєму дослідженні експерти компанії спиралися на:

  • базу даних O*NET. У ній зібрано опис і характеристики робочих завдань більш ніж 800 фахівців у США;
  • дані про використання ШІ на основі Anthropic Economic Index, який показує ступінь залучення Claude для розв’язання тих чи інших завдань як у США, так і у світі загалом;
  • оцінка впливу ШІ на рівні конкретного завдання. Метрику запропонували Тіна Елунду та інші у 2023 році. Стаття доступна на порталі Science.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами