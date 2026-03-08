Компанія Anthropic, розробник чат-бота Claude, опублікувала результати дослідження ступеня впливу ШІ на ринок праці.
Anthropic оцінила вплив ШІ на ринок праці: які професії під найбільшим ризиком
На які спеціальності це вплине найсильніше
Компанія запропонувала список із 10 напрямів, за якими потенційний рівень залучення ШІ до розв’язання завдань може досягти високих значень. Як видно, на чолі списку програмісти, співробітники служби підтримки, дата-аналітики і загалом ті фахівці, які працюють із різними даними.
До списку не увійшли деякі професії в принципі, оскільки їхні завдання практично не трапляються в Anthropic Economic Index. Це, наприклад: кухарі, мотомеханіки, рятувальники, бармени, мийники посуду та гардеробники.
Також компанія вивчила, як ці показники корелюють із прогнозованою зміною рівня зайнятості. Для цього використовувалися дані Мінпраці США.
Водночас порівняння показало, що ШІ активніше використовують у тих спеціальностях, за якими відомство прогнозує зростання кількості робочих місць у період до 2034 року. Тобто між ними є пряма кореляція.
Ба більше, у групі спеціальностей із підвищеним рівнем впливу ШІ частіше трапляються жінки (на 15,5 пункту), білі чоловіки (10,6 пункту) та азіати (4,4 пункту). І ця категорія в середньому отримує на 47% більше, а також має вищий рівень освіти порівняно з когортою спеціальностей, не схильних до впливу ШІ.
З огляду на це експерти зіставили дані про безробіття серед двох категорій (групи «1» і «0» за Елундом) з 2016 року по 2025 рік включно. Як видно, з моменту релізу чат-бота ChatGPT показник змінився незначно. У категорії спеціальностей із більш вираженим впливом ШІ безробіття справді виявилося вищим, але значення невелике, близьке до нуля.
Також у компанії зазначили зниження зайнятості на 6%-16% у професіях, пов’язаних із підвищеним ризиком упровадження, серед працівників віком від 22 до 25 років. Це може не мати прямого впливу на рівень безробіття, однак є важливим чинником.
У цьому разі середня оцінка зниження найму в сферах, схильних до впровадження ШІ, становить 14% після релізу ChatGPT. Водночас така просадка може вважатися статистично незначущою.
«Ми виявили, що програмісти, представники служби підтримки клієнтів і фінансові аналітики належать до числа найбільш схильних до впровадження ШІ. Використовуючи дані опитування у США, ми, однак, не виявили впливу на рівень безробіття серед працівників найбільш схильних до впливу професій, хоча є попередні дані про те, що темпи найму в ці професії дещо уповільнилися для працівників віком 22−25 років», — зазначили в Anthropic.
Водночас, як підкреслили в компанії, це новий погляд на оцінку потенційного впливу ШІ на рівень зайнятості та ринок праці загалом. Він усе ще потребує доопрацювання. Фірма продовжить випускати такі звіти надалі, враховуючи нові змінні.
Методика дослідження
У своєму дослідженні експерти компанії спиралися на:
- базу даних O*NET. У ній зібрано опис і характеристики робочих завдань більш ніж 800 фахівців у США;
- дані про використання ШІ на основі Anthropic Economic Index, який показує ступінь залучення Claude для розв’язання тих чи інших завдань як у США, так і у світі загалом;
- оцінка впливу ШІ на рівні конкретного завдання. Метрику запропонували Тіна Елунду та інші у 2023 році. Стаття доступна на порталі Science.
