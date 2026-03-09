Оренда квартир у регіонах оживає: у Чернігівській області пропозиція зросла на 86%

За даними маркетплейсу DIM .RIA найбільша кількість оголошень про оренду житла у лютому з'явилася у Чернігівській області — +86%. Найпомітніше зменшення пропозицій спостерігалось у Полтавській області (-16%). Загальна ситуація по країні демонструє коливання в межах кількох відсотків у залежності від регіону.

Ціни

У лютому Київ знову лідирує за середньою ціною на оренду — 23 тис. грн/місяць за однокімнатну квартиру (+2% порівняно з січнем).

Найдешевше житло для оренди у Харківській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 4,9 тис. грн. Якщо розглядати столицю детальніше: найдорожча оренда в Печерському районі — 23,5 тис. грн, найдешевша у Деснянському — 9 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Попит

Активність орендарів у лютому зросла у всіх регіонах країни: найістотніше збільшення попиту зафіксовано у Кіровоградській (+48%), Чернігівській (+43%) та Запорізькій (+30%) областях.

Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю шукачів у Запорізькій області: у середньому на 1 оголошення припадає 26 орендарів.