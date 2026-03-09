Митниця без митника: в Україні запустили автоматичне оформлення імпорту

В Україні вперше запрацював автоматичний випуск товарів у режимах імпорту та тимчасового ввезення. Відповідні митні декларації оформлено повністю без участі митника. Про це йдеться у повідомленні Державної митниці.

Раніше технологія автовипуску застосовувалася тільки для експорту. Відтепер система поширюється і на ввезення товарів. На даному етапі — лише для бізнесу з найвищим рівнем довіри митних органів — для АЕО.

Як це працює?

Автоматичний випуск застосовується за результатами перевірки митної декларації автоматизованою системою аналізу ризиків. Слід зауважити, що, в порівнянні з експортом, на початковому етапі впровадження з метою належного відпрацювання механізмів для імпорту застосовуються більш жорсткі критерії — як щодо товарів, так і щодо операцій та імпортерів.

Зокрема, на цьому етапі автоматичний випуск можливий лише для того бізнесу, який має найвищий рівень довіри з боку митних органів — авторизованих економічний операторів. Такий напрямок руху відповідає практиці Європейського Союзу, де автоматизація митних процедур є стандартом для сумлінного бізнесу. Запровадження автовипуску в режимі імпорту — черговий крок України до узгодження митних процедур із європейськими.

Від експорту до імпорту

Нагадаємо, автоматичне оформлення експортних декларацій вже демонструє сталу динаміку. У лютому поточного року понад 6,5% від загальної кількості експортних декларацій оформлено повністю автоматично. Тепер автоматичний випуск застосовується не лише для імпорту, а й для окремих випадків тимчасового ввезення та поміщення товарів на митний склад.

Подальший розвиток цифрових інструментів дозволить розширювати перелік товарів і митних режимів, доступних для автовипуску. Автоматизація митних процедур — це передбачуваність для бізнесу, мінімізація людського фактору та прозорість кордонів.