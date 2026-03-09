Індекс страху Волл-стріт оновив максимум за рік на тлі падіння акцій США

Американський фондовий ринок зазнає стрімкого падіння на тлі військової ескалації на Близькому Сході та стрибка цін на нафту вище $100 за барель. Показник ринкової волатильності досяг найвищого рівня за останній рік, а ключові біржові індекси продовжують втрачати позиції через побоювання щодо уповільнення економіки та відновлення інфляції.

Індекс страху: волатильність досягає пікових значень

Показник волатильності індексу S&P 500 (VIX), який на Волл-стріт традиційно називають «індексом страху», різко підскочив вище позначки 35 пунктів. Згодом він дещо відкотився до рівня 33, проте все одно залишається значно вищим за свої нормальні середні значення. Востаннє подібний різкий стрибок волатильності фіксувався у квітні минулого року, коли ринки лихоманило через оголошення президентом Дональдом Трампом нових масштабних митних тарифів.

Падіння ф'ючерсів: ринки реагують на нафтовий шок

Американські акції налаштовані на подальше зниження після відкриття торгів. Ф'ючерсні контракти демонструють різке просідання: ф'ючерси на промисловий індекс Dow Jones впали на 1,3%, на широкий індекс S&P 500 — від 1,3% до 1,6%, тоді як ф'ючерси на високотехнологічні Nasdaq Composite та Nasdaq 100 обвалилися на 1,5% та 2% відповідно.

Сам індекс S&P 500 наразі перебуває на мінімумі з грудня 2025 року. Під час торгової сесії 8 березня базовий індекс опустився до 6622 пунктів, втративши 1,75% порівняно з попереднім днем. За останній місяць показник знизився на 4,92%, хоча в річному вимірі все ще зберігає приріст на рівні 17,95%. Згідно з глобальними макроекономічними моделями, очікується, що до кінця поточного кварталу індекс торгуватиметься на рівні 6585,80 пункту, а через 12 місяців прогнозується його радикальне падіння до 5871,11.

Тиск на Волл-стріт зберігається з минулого тижня, який індекси завершили в глибокому мінусі: Dow втратив 3%, S&P 500 просів на 2%, а Nasdaq знизився на 1,2%.

Енергетична криза: зупинка транзиту та повні сховища

Головним тригером ринкової паніки стало подолання нафтою психологічного бар'єра у $100 за барель. Це відбувається на тлі другого тижня війни в Ірані та фактичного блокування постачань нафти через Ормузьку протоку. Ситуація посилюється тим, що низка близькосхідних виробників, зокрема Кувейт, Іран та Об'єднані Арабські Емірати, змушені скорочувати видобуток сировини через те, що доступні резервуари для зберігання критично наближаються до повного заповнення.

Додатковим фактором тиску стала слабка макроекономічна статистика: дані щодо зайнятості в США виявилися гіршими за очікування. Тепер інвестори зосереджені на майбутніх публікаціях даних щодо інфляції (індекси CPI та PCE), а також очікують на квартальні звіти від технологічних гігантів Oracle, Adobe та Hewlett Packard Enterprise.

Пастка для регулятора

Стрибок «індексу страху» та синхронний обвал фондових ринків свідчать про те, що інвестори припинили ігнорувати геополітику і почали екстрено переоцінювати ризики. Блокування Ормузької протоки та нафта понад $100 за барель створюють ідеальний шторм для світової економіки, оскільки енергетичний шок автоматично розганяє загальну інфляцію. Це заганяє ФРС США у жорстку пастку: з одного боку, уповільнення ринку праці та падіння корпоративних прибутків вимагають пом'якшення політики, але з іншого — новий виток енергетичної інфляції унеможливлює зниження відсоткових ставок. Для інвесторів це є чітким сигналом до втечі з ризикових активів, що лише прискорює наближення тривалого «ведмежого» тренду на ринку акцій.