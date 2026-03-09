Multi від Мінфін
9 березня 2026, 12:07

Банки накопичили 346 млрд грн капіталу замість кредитування економіки

Обсяг грошової бази в Україні на кінець першого місяця року зріс до 1 262.55 млрд грн, продемонструвавши різке прискорення річних темпів розширення до 25.3%. Головним фактором такого стрибка стало безпрецедентне накопичення коштів на рахунках банків, тоді як обсяг готівки дещо скоротився за підсумками місяця. Про це повідомляє Національний банк України у своєму звіті «Грошово-кредитна та фінансова статистика».

Обсяг грошової бази в Україні на кінець першого місяця року зріс до 1 262.55 млрд грн, продемонструвавши різке прискорення річних темпів розширення до 25.3%.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Макроекономічні індикатори

Упродовж звітного періоду загальний обсяг операцій сягнув 88.03 млрд грн, що радикально вплинуло на річну динаміку. Зміна грошової бази в річному обчисленні зафіксована на рівні 25.3%. Цей показник демонструє агресивне прискорення порівняно з попередніми періодами: у грудні 2025 року він становив 11.6%, а в січні 2025 року дорівнював лише 3.0%.

Структура ліквідності: готівка залишається основою

Левову частку грошової бази продовжують формувати залишки випущених в обіг готівкових коштів, які на кінець січня 2026 року склали 916.24 млрд грн. Попри загальнорічне зростання цього компонента на 15.4%, безпосередньо за період січня 2026 року зафіксовано від'ємне значення операцій на рівні -10.07 млрд грн. Це свідчить про локальне вилучення банкнот з обігу на початку року.

Корпоративні рахунки: різкий стрибок депозитів

Найбільший відносний приріст продемонстрували переказні депозити інших депозитних корпорацій (фінансових установ), залишки яких на кінець січня 2026 року становили 346.11 млрд грн. Зміна цього індикатора в річному обчисленні склала вражаючі 62.0%. Лише за січень операції за цією статтею дорівнювали 98.06 млрд грн. Натомість переказні депозити інших секторів економіки скоротилися до мізерних 0.20 млрд грн, зафіксувавши річне падіння на -71.3%.

Аналіз графічних даних: п'ятирічний зріз

Згідно з візуальними даними графіка за 2022−2026 роки, найбільша частка залишків грошової бази стабільно припадає на готівкові кошти. Лінія, що відображає зміну переказних депозитів у річному обчисленні, фіксує максимальне значення у першій половині 2023 року. Після цього відбулося закономірне зниження показника з подальшою стабілізацією у 2024−2025 роках. Однак на початку 2026 року графік знову демонструє нове агресивне збільшення.

Чому це важливо

Зростання переказних депозитів інших депозитних корпорацій на 62.0% у річному обчисленні свідчить про те, що значна частка капіталу акумулюється на кореспондентських рахунках. Замість розширення кредитування реального сектору економіки, установи надають перевагу утриманню високого рівня ліквідності. Станом на кінець січня 2026 року обсяг цих активів становить 346.11 млрд грн. У разі зміни макроекономічної кон'юнктури або скорочення обсягів міжнародної допомоги цей обсяг коштів може переміститися на валютний ринок. Такий рух капіталу формує фактор ризику для стабільності обмінного курсу гривні та показників інфляції.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+45
kadaad1988
kadaad1988
9 березня 2026, 12:41
#
Никто не хочет вкладывать в разрушенную экономику, тем более, что можно просто рубить бабло из воздуха на государственных облигациях и займах.
+
0
Mindent
Mindent
9 березня 2026, 13:53
#
В банках,в общем-то в основном неглупые люди сидят,риски неплохо просчитывают)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
