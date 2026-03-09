Впродовж лютого український автопарк поповнили 14,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 13% менше, ніж торік. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 61% (у лютому 2025 р. вони охоплювали 46%). Про повідомляє Укравтопром.
9 березня 2026, 11:44
Українці менше купують уживані авто з-за кордону: імпорт знизився на 13%
Які авто обирають
- дизельні — 22% (23% у лютому 2025 р.);
- гібриди — 8% (5% у лютому 2025 р.);
- електромобілі — 6% (22%у лютому 2025 р.);
- авто з ГБО — 3% (4% у лютому 2025 р.).
Який вік авто
Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, як і торік, становить — 10 років. Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
Топ-10 найпопулярніших моделей місяця
- VOLKSWAGEN Golf — 700 од.;
- АUDI Q5 — 642 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 590 од.;
- SKODA Octavia — 519 од.;
- NISSAN Rogue — 508 од.;
- RENAULT Megane — 479 од.;
- VOLKSWAGEN Passat — 352 од.;
- FORD Escape — 326 од.
- AUDI A4 — 304 од.;
- NISSAN Qashqai — 301 од.
