Українці менше купують уживані авто з-за кордону: імпорт знизився на 13%

Впродовж лютого український автопарк поповнили 14,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 13% менше, ніж торік. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 61% (у лютому 2025 р. вони охоплювали 46%). Про повідомляє Укравтопром.