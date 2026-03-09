Форекс і крипто прогноз на 09 — 13 березня 2026 року

Геополітична ескалація на Близькому Сході та удари США і Ізраїлю по об'єктах в Ірані призвели до різкої реакції сировинних ринків на початку тижня. Як і прогнозували в XFINE , нафта і золото відкрилися з гепом угору, а долар зміцнився як захисний актив. Однак ближче до кінця тижня частина цих рухів була скоригована, і ключові активи знову опинилися у фазі балансування між геополітичними ризиками та макроекономічними очікуваннями.

Опубліковані 02 березня Індекси ділової активності (PMI) у США та країнах ЄС підтвердили збереження помірних темпів економічної активності. Дані щодо інфляції (CPI) у Європі не дали ринкам чіткого сигналу, а звіт щодо ринку праці США загалом підтвердив стійкість американської економіки.

EUR/USD

Пара EUR/USD увесь час перебувала під стійким тиском з боку долара і вже на початку тижня впевнено пробила підтримку 1.1765. Фінальний акорд прозвучав на рівні 1.1616. Найближча підтримка 1.1580, наступна 1.1530. Якщо тиск на євро збережеться, пробій цього рівня може відкрити шлях до 1.1470−1.1490 і 1.1390. У разі відновлення попиту на ризик і послаблення долара можлива корекція у напрямку 1.1700 і далі в район 1.1765−1.1830. Більш сильне зростання може повернути котирування до опору 1.1925.

Біткоїн (BTC/USD)

Біткоїн на початку тижня показав упевнене зростання від 65,000 до 74,130. Однак закріпитися на нових локальних максимумах не вдалося, і пара BTC/USD повернулася в район 68,000. Таким чином, ринок, як і раніше, залишається в діапазонній структурі, а зона 71,000−72,260 зберігає роль ключового опору. Прорив цього діапазону відкриє дорогу до 75,500−80,000, наступною ціллю биків залишається повернення в коридор 85,000−90,000. У разі посилення risk-off найближчою підтримкою виступає область 65,000−65,600, далі 62,415−63,000. Її пробій відкриє шлях до 59,785. Середньострокові цілі ведмедів залишаються на рівнях 54,000 і 49,000.

Нафта Brent

Як зазначають у XFINE, нафта стала головним бенефіціаром різкої геополітичної ескалації. На тлі ударів по Ірану та ризиків для постачання з регіону котирування Brent на початку тижня різко зросли і досягли 92.00 доларів за барель. Це стало найсильнішим тижневим рухом за останні кілька років. До кінця тижня ціна незначно скоригувалася — до 90.80. У короткостроковій перспективі ключовою зоною опору залишається область 91.50−92.00. При цьому за збереження напруженості не виключено зростання вище 100.00. У разі стабілізації ситуації можлива корекція до рівнів 84.25, 80.50 і більш глибока корекція — до 76.50.

Золото (XAU/USD)

На тлі зростання геополітичних ризиків і попиту на захисні активи котирування XAU/USD досягали 5,420 доларів за унцію. При цьому після різкого зростання частина руху була скоригована, і золото завершило тиждень на рівні 5,174, у діапазоні 5,120−5,250. Бичача структура зберігається, найближчими цілями залишаються рівні 5,450 і 5,595. Водночас зростає ймовірність продовження корекції. Найближча підтримка розташована в зоні 5,050−5,120, далі 4,950−5,000 і 4,840−4,875.

Ключові події та базові сценарії тижня

Наступного тижня 11 березня вийдуть дані щодо інфляції (CPI) у США і Німеччині. 13 березня увага ринків також буде зосереджена на інфляційних очікуваннях (Core PCE Price Index) і показниках ВВП Сполучених Штатів (Q3 2025).

Базові сценарії, на думку аналітиків XFINE, виглядають наступним чином: EUR/USD — нейтрально-ведмежий, поки ціна нижче 1.1765. BTC/USD — нейтрально-ведмежий, поки ціна нижче 72,260. Brent — бичачий при утриманні цін вище 84.25. XAU/USD — бичачий при утриманні цін вище 5,050−5,120.

Аналітичний відділ XFINE