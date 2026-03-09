Форекс і крипто прогноз на 09 — 13 березня 2026 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 березня 2026, 10:38

Форекс і крипто прогноз на 09 — 13 березня 2026 року

Геополітична ескалація на Близькому Сході та удари США і Ізраїлю по об'єктах в Ірані призвели до різкої реакції сировинних ринків на початку тижня. Як і прогнозували в XFINE, нафта і золото відкрилися з гепом угору, а долар зміцнився як захисний актив. Однак ближче до кінця тижня частина цих рухів була скоригована, і ключові активи знову опинилися у фазі балансування між геополітичними ризиками та макроекономічними очікуваннями.

Геополітична ескалація на Близькому Сході та удари США і Ізраїлю по об'єктах в Ірані призвели до різкої реакції сировинних ринків на початку тижня.

Опубліковані 02 березня Індекси ділової активності (PMI) у США та країнах ЄС підтвердили збереження помірних темпів економічної активності. Дані щодо інфляції (CPI) у Європі не дали ринкам чіткого сигналу, а звіт щодо ринку праці США загалом підтвердив стійкість американської економіки.

EUR/USD

Пара EUR/USD увесь час перебувала під стійким тиском з боку долара і вже на початку тижня впевнено пробила підтримку 1.1765. Фінальний акорд прозвучав на рівні 1.1616. Найближча підтримка 1.1580, наступна 1.1530. Якщо тиск на євро збережеться, пробій цього рівня може відкрити шлях до 1.1470−1.1490 і 1.1390. У разі відновлення попиту на ризик і послаблення долара можлива корекція у напрямку 1.1700 і далі в район 1.1765−1.1830. Більш сильне зростання може повернути котирування до опору 1.1925.

Біткоїн (BTC/USD)

Біткоїн на початку тижня показав упевнене зростання від 65,000 до 74,130. Однак закріпитися на нових локальних максимумах не вдалося, і пара BTC/USD повернулася в район 68,000. Таким чином, ринок, як і раніше, залишається в діапазонній структурі, а зона 71,000−72,260 зберігає роль ключового опору. Прорив цього діапазону відкриє дорогу до 75,500−80,000, наступною ціллю биків залишається повернення в коридор 85,000−90,000. У разі посилення risk-off найближчою підтримкою виступає область 65,000−65,600, далі 62,415−63,000. Її пробій відкриє шлях до 59,785. Середньострокові цілі ведмедів залишаються на рівнях 54,000 і 49,000.

Нафта Brent

Як зазначають у XFINE, нафта стала головним бенефіціаром різкої геополітичної ескалації. На тлі ударів по Ірану та ризиків для постачання з регіону котирування Brent на початку тижня різко зросли і досягли 92.00 доларів за барель. Це стало найсильнішим тижневим рухом за останні кілька років. До кінця тижня ціна незначно скоригувалася — до 90.80. У короткостроковій перспективі ключовою зоною опору залишається область 91.50−92.00. При цьому за збереження напруженості не виключено зростання вище 100.00. У разі стабілізації ситуації можлива корекція до рівнів 84.25, 80.50 і більш глибока корекція — до 76.50.

Золото (XAU/USD)

На тлі зростання геополітичних ризиків і попиту на захисні активи котирування XAU/USD досягали 5,420 доларів за унцію. При цьому після різкого зростання частина руху була скоригована, і золото завершило тиждень на рівні 5,174, у діапазоні 5,120−5,250. Бичача структура зберігається, найближчими цілями залишаються рівні 5,450 і 5,595. Водночас зростає ймовірність продовження корекції. Найближча підтримка розташована в зоні 5,050−5,120, далі 4,950−5,000 і 4,840−4,875.

Ключові події та базові сценарії тижня

Наступного тижня 11 березня вийдуть дані щодо інфляції (CPI) у США і Німеччині. 13 березня увага ринків також буде зосереджена на інфляційних очікуваннях (Core PCE Price Index) і показниках ВВП Сполучених Штатів (Q3 2025).

Базові сценарії, на думку аналітиків XFINE, виглядають наступним чином: EUR/USD — нейтрально-ведмежий, поки ціна нижче 1.1765. BTC/USD — нейтрально-ведмежий, поки ціна нижче 72,260. Brent — бичачий при утриманні цін вище 84.25. XAU/USD — бичачий при утриманні цін вище 5,050−5,120.

Аналітичний відділ XFINE

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами