Європейський газ стрімко дорожчає: ціни підскочили ще на 30% через кризу в Ормузькій протоці

Вартість природного газу на європейському ринку під час відкриття торгів у понеділок зросла на 30%, досягнувши позначки у €69,50 за мегават-годин. Головною причиною такого цінового стрибка залишається фактичне блокування судноплавства в Ормузькій протоці, без жодних ознак швидкого відновлення безпечного транзиту для танкерів. Про це повідомляє Financial Times 9 березня.

Блокування морських шляхів

Спеціалізовані судна для перевезення скрапленого природного газу (СПГ) вже понад тиждень не можуть залишити акваторію Перської затоки. Вантажі з Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів виявилися заблокованими через високий рівень військової загрози з боку Ірану. Транзит Ормузькою протокою наразі є неможливим для цього типу транспорту, що створює фізичний дефіцит енергоресурсів на ринку.

Ринок реагує на дефіцит

Зазвичай на Катар та ОАЕ припадає близько п'ятої частини від загального світового обсягу постачань СПГ. У середу катарська сторона офіційно оголосила про настання форс-мажорних обставин щодо своєї діяльності у сфері скрапленого газу. На тлі цих подій вартість газу в Європі зросла більше ніж удвічі з моменту початку кризи, відображаючи панічні настрої трейдерів та неготовність ринку до раптової втрати ключових постачальників.

Ескалація конфлікту

Криза в Ормузькій протоці розгортається на тлі масштабного військового конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, що різко загострився наприкінці лютого 2026 року. За даними профільних морських трекінг-сервісів, судноплавство протокою паралізоване через загрозу ракетних атак, використання безпілотників та перебої в роботі навігаційних систем (GNSS). Оголошення Катаром форс-мажору стало прямим наслідком недавнього удару іранських дронів по енергетичних об'єктах у промисловій зоні Рас-Лаффан (Ras Laffan), де розташовані найбільші експортні потужності державної компанії QatarEnergy. Наразі десятки танкерів та суховантажів вимушено кинули якір поблизу узбережжя ОАЕ та Оману в очікуванні розв'язання ситуації.

Чому це важливо

Зупинка постачань через Ормузьку протоку демонструє критичну вразливість європейської енергосистеми. Замінивши російський трубопровідний газ на морські постачання СПГ, Європа потрапила в залежність від стабільності близькосхідного регіону. Тривале блокування цього логістичного вузла загрожує не лише новим інфляційним витком у ЄС, але й масштабним промисловим спадом через непідйомну вартість електроенергії. Ринки вже закладають у ціну довгостроковий дефіцит ресурсу, що змусить європейські уряди знову екстрено переглядати свої енергетичні баланси та шукати альтернативи в умовах жорсткої глобальної конкуренції за паливо.