Готівку в Швейцарії захистили в Конституції — підсумки референдуму

Швейцарські виборці переважною більшістю голосів підтримали поправку до конституції, яка гарантує право використовувати банкноти та монети швейцарських франків, що є важливим кроком для захисту традиційних способів оплати. Про це п ише Swissinfo.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Результати референдуму

Офіційні результати нещодавнього референдуму свідчать про те, що 73,4% виборців схвалили цей правовий захід, запроваджений урядом у відповідь на конкуруючу ініціативу Швейцарського руху за свободу.

Швейцарський рух за свободу успішно зібрав понад 100 000 підписів, щоб ініціювати національний референдум, спрямований на захист використання готівки. Однак їхня пропозиція набрала лише 46 відсотків остаточних голосів, оскільки уряд висловив стурбованість тим, що деякі поправки групи були надмірно амбітними.

Чому це важливо

Карін Келлер-Суттер, член Федеральної ради Швейцарії, оголосила результати під час прес-конференції в неділю ввечері. Ця поправка ставить Швейцарію в один ряд з такими країнами, як Угорщина, Словаччина та Словенія, які також закріпили право використовувати готівку у своїх конституціях. Тим часом австрійські законодавці розглядають аналогічні заходи, оскільки перехід до цифрових платежів прискорюється — еволюція, яка набрала обертів під час пандемії.

Зростаюча тенденція до безготівкових операцій викликала побоювання щодо посилення державного контролю над особистими фінансами, що підживлює теорії змови, пов'язані з ідеєю безготівкового суспільства. Розгляд Європейським центральним банком можливості запровадження цифрового євро ще більше посилив ці побоювання, що спонукало виконавчий орган Європейського Союзу запропонувати законодавство, спрямоване на захист використання фізичної готівки в державах-членах.

Зниження обсягів готівкових операцій

Швейцарія також не застрахована від цього спаду. Остання статистика свідчить про значне падіння готівкових операцій за останнє десятиліття; у 2017 році готівка становила понад 70 відсотків платежів, але, за прогнозами Швейцарського національного банку, до 2024 року лише 30 відсотків роздрібних операцій здійснюватимуться з готівкою.

Швейцарський рух за свободу раніше брав участь у різних кампаніях, зокрема у зусиллях зі звільнення непопулярних урядовців, виступав проти електронного голосування та виступав за захист громадян від соціальних наслідків відмови від вакцинації проти Covid-19. Однак жодна з цих ініціатив не дійшла до стадії голосування.

«Право користуватися готівкою є фундаментальним аспектом нашого суспільства», — заявив речник Швейцарської федеральної ради під час оголошення.