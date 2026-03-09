Україна стала найбільшим у світі імпортером зброї у 2021-2025 роках — SIPRI

Обсяг міжнародних поставок основних видів озброєнь у світі зріс на 9,2% між 2016−2020 та 2021−2025 роками. Водночас країни Європи більш ніж утричі збільшили імпорт зброї, ставши найбільшим регіоном-одержувачем. Про це свідчать нові дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Європа стала головним імпортером зброї

За оцінками SIPRI, зростання глобальних поставок озброєнь стало найбільшим з періоду 2011−2015 років. Основним фактором стало різке збільшення трансфертів зброї до Європи — передусім до України, яка отримала 9,7% усіх світових поставок озброєнь у 2021−2025 роках.

Загалом європейські країни отримали 33% світового імпорту зброї, а обсяг імпорту регіону зріс на 210% порівняно з попереднім п’ятирічним періодом.

Після України найбільшими імпортерами зброї в Європі стали Польща та Велика Британія. Майже половина всіх поставок до європейських держав надійшла зі США (48%), далі йдуть Німеччина (7,1%) і Франція (6,2%).

За словами директора програми передачі озброєнь SIPRI Метью Джорджа, різке зростання поставок пов’язане з війною росії проти України та загальним посиленням оборонної політики в Європі.

«Поставки в Україну після 2022 року стали найочевиднішим фактором, але більшість інших європейських держав також значно збільшили імпорт зброї, щоб зміцнити військовий потенціал на тлі зростаючої загрози з боку росії», — зазначив він.

США посилили домінування на світовому ринку

Сполучені Штати залишаються найбільшим експортером зброї у світі. У 2021−2025 роках на них припадало 42% усіх міжнародних поставок, тоді як у 2016−2020 роках — 36%.

Загалом експорт американських озброєнь зріс на 27%, а поставки здійснювалися до 99 країн світу.

Вперше за два десятиліття найбільша частка експорту зброї США припала на Європу (38%), тоді як на Близький Схід — 33%. Найбільшим окремим покупцем американських озброєнь залишалася Саудівська Аравія, на яку припало 12% експорту США.

Старший дослідник SIPRI Пітер Веземан зазначає, що США зміцнили свою позицію ключового постачальника озброєнь навіть у більш багатополярному світі.

«Для імпортерів американська зброя — це не лише технології, а й спосіб зміцнити політичні відносини зі США», — пояснив він.

Франція зміцнює позиції, росія різко втратила частку

Франція стала другим найбільшим експортером зброї у світі з часткою 9,8% глобального ринку. Її експорт зріс на 21%, а основними покупцями стали Індія (24%), Єгипет (11%) і Греція (10%). Поставки французької зброї до Європи зросли більш ніж у п’ять разів.

Натомість росія стала єдиною державою з першої десятки експортерів, у якої відбулося різке падіння поставок. Її експорт скоротився на 64%, а частка на світовому ринку впала з 21% до 6,8%.

Майже 74% російського експорту припало лише на три країни: Індію (48%), Китай (13%) і Білорусь (13%).

Німеччина посіла четверте місце серед експортерів із часткою 5,7%, причому 24% німецького експорту зброї було спрямовано до України як військову допомогу.

Водночас Італія продемонструвала один із найшвидших темпів зростання — її експорт зброї зріс на 157%, що дозволило країні піднятися з десятого на шосте місце у світовому рейтингу.

Тенденції в інших регіонах світу

У Азії та Океанії імпорт зброї скоротився на 20%, головним чином через різке падіння закупівель Китаєм (-72%). Попри це, регіон залишається другим у світі за обсягом імпорту — 31% глобальних поставок.

Водночас Індія, Пакистан, Японія та Австралія увійшли до десятки найбільших імпортерів зброї.

На Близькому Сході імпорт озброєнь скоротився на 13%, хоча Саудівська Аравія, Катар і Кувейт залишаються серед найбільших покупців у світі.

В Африці імпорт зброї впав на 41%, тоді як у країнах Америки він зріс на 12%, а в Південній Америці — на 31%, значною мірою через різке зростання закупівель Бразилії.

Що це означає

Аналітики SIPRI зазначають, що світовий ринок озброєнь дедалі більше формується безпековими кризами та геополітичними конфліктами. Війна Росії проти України, напруженість у Південній Азії та на Близькому Сході, а також зростання оборонних бюджетів у Європі стали ключовими драйверами збільшення глобальних поставок зброї.

Фактично Європа вперше за багато років перетворилася на найбільший центр попиту на озброєння у світі, тоді як США продовжують посилювати свою роль головного постачальника.