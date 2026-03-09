Apple утримує статус найдорожчого бренду світу — оцінка зросла до $608 млрд

Apple вважається найціннішим брендом у світі з 2024 року, а вартість його бренду досягла 608 мільярдів доларів у 2026 році. Про це пише Visualcapitalist.

Домінування технологічних брендів

Технологічні бренди домінують у світових рейтингах у 2026 році, а такі компанії, як Apple, Microsoft та Google, разом представляють понад 1,6 трильйона доларів вартості брендів.

Наведена вище візуалізація порівнює 50 найцінніших брендів у світі, причому розміри бульбашок масштабуються за вартістю бренду. Дані взяті з Brand Finance, яка оцінює бренди на основі маркетингових інвестицій, сили бренду та загальних фінансових показників.

Великі технологічні компанії очолюють список

Технології та цифрові платформи домінують у верхніх рядках. Apple вважається найціннішим брендом у світі з 2024 року, а вартість його бренду досягла 608 мільярдів доларів у 2026 році.

Це означає, що один лише бренд Apple коштує більше, ніж вся ринкова капіталізація майже кожної нетехнологічної компанії у світі та ВВП більшості країн.

Microsoft (565 мільярдів доларів), Google (433 мільярди доларів), Amazon (370 мільярдів доларів) та Nvidia (184 мільярди доларів) завершують п'ятірку лідерів, що підкреслює постійну силу електронної комерції та напівпровідників.

Особливо помітним є чотирипозиційний стрибок Nvidia з 2025 року. Оскільки попит на чіпи штучного інтелекту та інфраструктуру центрів обробки даних зростає, бренд компанії зміцнився разом з її фінансовими показниками.

Далі у списку такі компанії, як Oracle, SAP, TSMC та Samsung, демонструють, наскільки важливими стали корпоративне програмне забезпечення та виробництво мікросхем для світової економіки.

Сильна присутність Китаю

Китайські бренди продовжують займати чільне місце у топ-50. TikTok посідає шосте місце у світі з вартістю 154 мільярди доларів, що робить його найвище оціненим китайським брендом у 2026 році.

Великі державні банки, включаючи ICBC, Китайський будівельний банк, Банк Китаю та Сільськогосподарський банк Китаю, також входять до числа найцінніших брендів світу.

Такі медіа- та технологічні платформи, як Tencent та WeChat, ще більше посилюють зростаючий цифровий вплив Китаю.

Фінанси, роздрібна торгівля та енергетика утримують свої позиції

Окрім технологій, традиційні сектори залишаються дуже конкурентними. Walmart (141 мільярд доларів), Home Depot, Costco та Lowe's демонструють незмінну силу великомасштабної роздрібної торгівлі.

Банківські та фінансові бренди, включаючи Bank of America, Chase, American Express та Visa, разом представляють сотні мільярдів у вартості брендів. Страхові гіганти, такі як Allianz та Ping An, також мають високі рейтинги.

У списку також є такі енергетичні гіганти, як Shell та Aramco.