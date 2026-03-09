Apple утримує статус найдорожчого бренду світу — оцінка зросла до $608 млрд

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 березня 2026, 9:10

Apple утримує статус найдорожчого бренду світу — оцінка зросла до $608 млрд

Apple вважається найціннішим брендом у світі з 2024 року, а вартість його бренду досягла 608 мільярдів доларів у 2026 році. Про це пише Visualcapitalist.

Apple вважається найціннішим брендом у світі з 2024 року, а вартість його бренду досягла 608 мільярдів доларів у 2026 році, пише visualcapitalistТехнологічні бренди домінують у світових рейтингах у 2026 році, а такі компанії, як Apple, Microsoft та Google, разом представляють понад 1,6 трильйона доларів вартості брендів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Домінування технологічних брендів

Технологічні бренди домінують у світових рейтингах у 2026 році, а такі компанії, як Apple, Microsoft та Google, разом представляють понад 1,6 трильйона доларів вартості брендів.

Наведена вище візуалізація порівнює 50 найцінніших брендів у світі, причому розміри бульбашок масштабуються за вартістю бренду. Дані взяті з Brand Finance, яка оцінює бренди на основі маркетингових інвестицій, сили бренду та загальних фінансових показників.

Великі технологічні компанії очолюють список

Технології та цифрові платформи домінують у верхніх рядках. Apple вважається найціннішим брендом у світі з 2024 року, а вартість його бренду досягла 608 мільярдів доларів у 2026 році.

Це означає, що один лише бренд Apple коштує більше, ніж вся ринкова капіталізація майже кожної нетехнологічної компанії у світі та ВВП більшості країн.

Microsoft (565 мільярдів доларів), Google (433 мільярди доларів), Amazon (370 мільярдів доларів) та Nvidia (184 мільярди доларів) завершують п'ятірку лідерів, що підкреслює постійну силу електронної комерції та напівпровідників.

Особливо помітним є чотирипозиційний стрибок Nvidia з 2025 року. Оскільки попит на чіпи штучного інтелекту та інфраструктуру центрів обробки даних зростає, бренд компанії зміцнився разом з її фінансовими показниками.

Далі у списку такі компанії, як Oracle, SAP, TSMC та Samsung, демонструють, наскільки важливими стали корпоративне програмне забезпечення та виробництво мікросхем для світової економіки.

Сильна присутність Китаю

Китайські бренди продовжують займати чільне місце у топ-50. TikTok посідає шосте місце у світі з вартістю 154 мільярди доларів, що робить його найвище оціненим китайським брендом у 2026 році.

Великі державні банки, включаючи ICBC, Китайський будівельний банк, Банк Китаю та Сільськогосподарський банк Китаю, також входять до числа найцінніших брендів світу.

Такі медіа- та технологічні платформи, як Tencent та WeChat, ще більше посилюють зростаючий цифровий вплив Китаю.

Фінанси, роздрібна торгівля та енергетика утримують свої позиції

Окрім технологій, традиційні сектори залишаються дуже конкурентними. Walmart (141 мільярд доларів), Home Depot, Costco та Lowe's демонструють незмінну силу великомасштабної роздрібної торгівлі.

Банківські та фінансові бренди, включаючи Bank of America, Chase, American Express та Visa, разом представляють сотні мільярдів у вартості брендів. Страхові гіганти, такі як Allianz та Ping An, також мають високі рейтинги.

У списку також є такі енергетичні гіганти, як Shell та Aramco.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами