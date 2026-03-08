МВФ попередив: подорожчання енергії на 10% розжене світову інфляцію

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що підвищення цін на енергоносії на 10%, яке триватиме протягом року, може призвести до збільшення світової інфляції на 40 базисних пунктів. Про це вона повідомила в інтерв'ю Bloomberg TV, наголосивши, що світова економіка продемонструвала дивовижну стійкість, незважаючи на численні виклики.

Що говорять у МВФ

«Світова економіка показала себе напрочуд стійкою. Незважаючи на один шок за іншим, зростання становить 3,3%. Але ця стійкість знову зазнає серйозних випробувань», — сказала Георгієва в кулуарах конференції «Азія в 2050 році», що проходила в Бангкоку.

Вона також наголосила, що багато країн зіткнулися із виснаженням резервів після попередніх криз. Однак, за її словами, азіатські економіки за останні два десятиліття значно наростили свої фіскальні можливості та резерви.

За словами Георгієвої, МВФ веде переговори з деякими країнами-членами щодо можливої допомоги для підтримки платіжного балансу, якщо невизначеність посилиться. Фонд зараз має програми з 50 країнами і готовий їх розширювати чи запускати нові у разі потреби.

Георгієва закликала політичних лідерів уважно стежити за змінами цін та валютних курсів, а також активно відновлювати резерви у періоди економічного зростання.

«Моя порада всім нашим членам: дійте рішуче, щоб упорядкувати найкраще в умовах збільшеної невизначеності», — підсумувала глава МВФ.

Нагадаємо

Після того як США та Ізраїль розпочали бомбардувальну кампанію, на яку Іран відповів ракетними ударами по регіону, рух танкерів через критично важливу Ормузьку протоку фактично зупинився.

Також було припинено вивезення палива із Перської затоки після початку конфлікту. Це призвело до зростання цін на нафту, газ та вугілля.