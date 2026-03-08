Кабмін виділив 1,5 млрд гривень на житло для ВПО

Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати 1,5 млрд гривень субвенції на облаштування та придбання житла для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як розподілятимуть кошти

За її словами, 1 млрд гривень передбачено на ремонт і переобладнання місць тимчасового проживання для переселенців. При цьому 20% усіх відремонтованих приміщень мають бути доступними для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Ще 500 млн грн планують спрямувати на купівлю будинків у сільській місцевості. Механізм придбання такого житла уряд має затвердити протягом місяця після набрання чинності постанови.

Прем'єрка зазначила, що за рахунок цієї субвенції також можна буде закуповувати будівельні матеріали та модульні будинки для створення модульних містечок у прифронтових регіонах.

Для прифронтових областей передбачено фінансування у розмірі 100% коштом державного бюджету. Для інших регіонів діятиме співфінансування: 90% покриватиме держбюджет, ще 10% — місцеві бюджети.