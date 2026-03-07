6 березня 2026 року Bundesrat підтримав зміну ухвали про міжнародний обмін податковою інформацією. Тепер до списку країн, з якими Німеччина автоматично обмінюється звітами великих компаній, включено Україну. Про це написав німецький підприємець, акредитований лектор та експерт з кар'єрного розвитку, створення бізнесу Михайло Удліс.
Німеччина посилює податкову прозорість. Що це означає для України
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Про що йдеться
Йдеться про поправку «Achte Verordnung zur Änderung der CbCR-Ausdehnungsverordnung».
Що це за обмін
Великі міжнародні корпорації зобов'язані подавати спеціальні Country by Country Reports.
- скільки компанія заробила
- скільки податків заплатила скільки працівників працює
- які фінансові показники у бізнесу.
У Німеччині такі звіти подаються за § 138a Abgabenordnung.
Що це означає для України
Наразі податкові органи України та Німеччини зможуть обмінюватися даними про діяльність міжнародних компаній.
Наприклад: Якщо велика міжнародна компанія має офіс чи виробництво в Україні продає послуги в Німеччині: а прибуток показує, наприклад, в іншій країні, то податкові органи зможуть побачити де реально створюється прибуток і де мають сплачуватись податки.
Якщо міжнародна IT-компанія працює з українськими розробниками, має обороти в ЄС і сплачує податки в Німеччині, то дані про структуру бізнесу та доходи можуть автоматично передаватися між податковими органами.
Хто ще у списку
Окрім України, до оновленого переліку входять:
- Сербія
- Сінгапур
- Таїланд
- Туреччина
- Угорщина
- ОАЕ
- В'єтнам та низка інших країн.
Навіщо це робиться
Головна мета системи:
- боротися з висновком прибутку на податкові гавані
- зменшити агресивне податкове планування
- підвищити прозорість міжнародного бізнесу
Коли запрацює
Постанова набуде чинності наступного дня після публікації в Bundesgesetzblatt.
Коментарі