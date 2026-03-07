Multi від Мінфін
7 березня 2026, 13:24

Німеччина посилює податкову прозорість. Що це означає для України

6 березня 2026 року Bundesrat підтримав зміну ухвали про міжнародний обмін податковою інформацією. Тепер до списку країн, з якими Німеччина автоматично обмінюється звітами великих компаній, включено Україну. Про це написав німецький підприємець, акредитований лектор та експерт з кар'єрного розвитку, створення бізнесу Михайло Удліс.

6 березня 2026 року Bundesrat підтримав зміну ухвали про міжнародний обмін податковою інформацією.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Про що йдеться

Йдеться про поправку «Achte Verordnung zur Änderung der CbCR-Ausdehnungsverordnung».

Що це за обмін

Великі міжнародні корпорації зобов'язані подавати спеціальні Country by Country Reports.

У цих звітах з кожної країни показують:
  • скільки компанія заробила
  • скільки податків заплатила скільки працівників працює
  • які фінансові показники у бізнесу.

У Німеччині такі звіти подаються за § 138a Abgabenordnung.

Що це означає для України

Наразі податкові органи України та Німеччини зможуть обмінюватися даними про діяльність міжнародних компаній.

Наприклад: Якщо велика міжнародна компанія має офіс чи виробництво в Україні продає послуги в Німеччині: а прибуток показує, наприклад, в іншій країні, то податкові органи зможуть побачити де реально створюється прибуток і де мають сплачуватись податки.

Якщо міжнародна IT-компанія працює з українськими розробниками, має обороти в ЄС і сплачує податки в Німеччині, то дані про структуру бізнесу та доходи можуть автоматично передаватися між податковими органами.

Це рішення стосується лише великих транснаціональних компаній.

Хто ще у списку

Окрім України, до оновленого переліку входять:

  • Сербія
  • Сінгапур
  • Таїланд
  • Туреччина
  • Угорщина
  • ОАЕ
  • В'єтнам та низка інших країн.

Навіщо це робиться

Головна мета системи:

  • боротися з висновком прибутку на податкові гавані
  • зменшити агресивне податкове планування
  • підвищити прозорість міжнародного бізнесу

Коли запрацює

Постанова набуде чинності наступного дня після публікації в Bundesgesetzblatt.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
