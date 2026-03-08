Офіційний інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України повернувся до штатного режиму роботи. Доступ до ресурсу було обмежено через кібератаку. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
НБУ відновив роботу інтернет-магазину нумізматики після кібератаки
Роботу відновлено
У Нацбанку зазначають, що магазин працює у звичному форматі. Точна дата та час початку наступного продажу пам’ятних монет та іншої нумізматичної продукції будуть повідомлені згодом.
Кібератака на інтернет-магазин НБУ
Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України став об'єктом кібератаки. 19 лютого економіст Володимир Компанієць повідомив, що російські хакери зламали ресурс і вивантажили персональну інформацію клієнтів, яка вже з’явилася на закритих форумах.
Через атаку на підрядника потенційно скомпрометована особиста інформація користувачів магазину:
- Прізвище та ім'я;
- Номер телефону та e-mail;
- Адреса доставки нумізматичної продукції.
При цьому НБУ наголошує, що фінансові дані (реквізити карток) не постраждали.
Чому це сталося?
У Нацбанку зазначають, що хакери використали тактику Supply chain-атаки (атака на ланцюг постачання), шукаючи найслабшу ланку.
