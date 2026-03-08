НБУ відновив роботу інтернет-магазину нумізматики після кібератаки

Офіційний інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України повернувся до штатного режиму роботи. Доступ до ресурсу було обмежено через кібератаку. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

Роботу відновлено

У Нацбанку зазначають, що магазин працює у звичному форматі. Точна дата та час початку наступного продажу пам’ятних монет та іншої нумізматичної продукції будуть повідомлені згодом.

Кібератака на інтернет-магазин НБУ

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України став об'єктом кібератаки. 19 лютого економіст Володимир Компанієць повідомив, що російські хакери зламали ресурс і вивантажили персональну інформацію клієнтів, яка вже з’явилася на закритих форумах.

Через атаку на підрядника потенційно скомпрометована особиста інформація користувачів магазину:

Прізвище та ім'я;

Номер телефону та e-mail;

Адреса доставки нумізматичної продукції.

При цьому НБУ наголошує, що фінансові дані (реквізити карток) не постраждали.

Чому це сталося?

У Нацбанку зазначають, що хакери використали тактику Supply chain-атаки (атака на ланцюг постачання), шукаючи найслабшу ланку.