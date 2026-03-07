Дев'ять тисяч бізнесів зіткнулися з блокуванням ПДВ у січні — Южаніна

Кількість платників ПДВ в Україні у січні збільшилась майже на 1 тис. платників і станом на 1 лютого становить 249,8 тисяч: 225,8 тис. — юридичних осіб та 24 тис. — ФОП. Про це написала народний депутат Ніна Южаніна.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

156 тис. платників (63% від загальної кількості) подали ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН, при цьому до минулого місяця зменшились:

кількість платників — на 4%;

кількість поданих ПН/РК — на 13%;

сума ПДВ у ПН/РК — на 2%.

Блокування ПН/РК

У січні кількість платників, яким були заблоковані ПН/РК, становить 9,3 тис. платників або 6% до тих, хто подавав на реєстрацію ПН/РК, при цьому до минулого місяця:

кількість платників — зменшилась на 12%;

кількість заблокованих ПН/РК — зменшилась на 22%;

заблокована сума ПДВ — зросла на 2%.

Отже, в середньому кожному з цих платників у січні було заблоковано ПДВ на суму 405 млн грн.

У січні 7,8 тис. платників (-21% до минулого місяця) подали пояснення та документи на розблокування 46 тис. ПН/РК (-19 % до минулого місяця) на суму майже 2,9 млрд грн (-256 млн грн до минулого місяця).

Всього у січні було розблоковано комісіями ДПС та за рішеннями судів раніше заблоковані майже 41 тис. ПН/РК (-36% до минулого місяця) на суму ПДВ 2,6 млрд грн для майже 7 тис. платників (-32% до минулого місяця).