Європа — це не супермаркет: Брюссель посилює контроль над китайським капіталом

Європейська комісія представила свій довгоочікуваний план розвитку промисловості, в якому йдеться про «європейські преференції», які таким чином закривають Китаю доступ до європейського державного фінансування і закручують гайки на майбутніх інвестиціях Пекіна до Європейського союзу, пише Єuronews.

Причина рішення

Цей крок було зроблено після того, як 200 000 європейських робочих місць було знищено в енергоємних галузях промисловості та автомобільному секторі з 2024 року, а цього десятиліття прогнозується втрата 600 000 робочих місць тільки в автомобілебудуванні, оскільки Китай затоплює Європу експортом, будуючи при цьому заводи, які створюють мало.

«Зіткнувшись з безпрецедентною глобальною невизначеністю та недобросовісною конкуренцією, європейська промисловість може розраховувати на положення цього закону, щоб підвищити попит і гарантувати стійкі ланцюжки поставок у стратегічних секторах», — заявив комісар ЄС з промисловості Стефан Сежурне, представляючи довгоочікуваний закон ЄС про прискорення промислового розвитку.

Стратегія націлена на три стратегічні сектори: чисті технології, автовиробники та енергоємні галузі, такі як виробництво алюмінію, сталі та цементу.

Вона вводить порогові значення «Зроблено в Європі», включаючи вимогу про частку в 70% для електромобілів, вироблених в ЄС -з помітними винятками для більшості компонентів батарей — 25% для алюмінію та 25% для цементу.

«Це створить робочі місця, направивши гроші платників податків у європейське виробництво, зменшить нашу залежність та зміцнить нашу економічну безпеку та суверенітет», — додав Сежурне.

Посилення інвестиційних правил у Китаї

Створення IAA стало свідком запеклої боротьби між країнами-членами та департаментами Євркомісії.

Блок скандинавських та балтійських країн попередив, що нові правила можуть підірвати інвестиції та обмежити доступ країн ЄС до іноземних технологій, а Німеччина наполягає на розширенні маркування «Зроблено в Європі», щоб включити до неї товари та компоненти від партнерів-однодумців. У той же час Франція зайняла протекціоністську позицію.

У результаті Єврокомісія запропонувала поширити статус походження з ЄС на продукцію, що надходить від торгових партнерів, які уклали угоди про вільну торгівлю, які передбачають взаємність, зокрема під час укладання контрактів на державні закупівлі.

«Ми розглядатимемо продукцію союзного походження, вироблену в третіх країнах, з якими ми маємо міжнародні зобов'язання», — сказав представник ЄК.

Це виключає Китай і США, які не мають подібних угод з блоком, але можуть торкнутися і найближчих партнерів, таких як Канада, де політика «Купуй канадське» може незабаром поширитися на виробників ЄС.

«У пропозиції також йдеться, що ми перевіримо пізніше, якщо ці країни не будуть відкриті для нас за тим самим списком категорій технологій, навіть коли вони мали це зробити», — додав представник ЄС.

До кого застосовуватимуться нові умови

Нові умови також застосовуватимуться до прямих іноземних інвестицій понад 100 мільйонів євро в акумулятори, електромобілі, сонячні батареї та критично важливу сировину — знову ж таки, у центрі уваги Китай.

«По суті вони приходять на європейську землю, будують свої заводи, приїжджають з тисячами китайських робітників і керують заводом самостійно з невеликою доданою вартістю», — сказав інший чиновник ЄС, пояснюючи рішення Комісії обмежити доступ на свій ринок.

Відтепер, якщо інвестор приїжджає з країни, яка займає 40% світового ринку у певному секторі, 50% мають припадати на працівників із ЄС. Діятимуть і інші умови, наприклад, іноземна участь не повинна перевищувати 49%; спільні підприємства із європейськими компаніями; передача технологій; 1% глобальної виручки компанії, що спрямовується на дослідження та розробки в ЄС; та 30% виробництва, що здійснюється у країнах блоку.

«Європа — це не супермаркет, — сказав той самий чиновник ЄС, — вона має бути фабрикою».

Тепер пропозиція має бути схвалена співзаконодавцями ЄС — Європейським парламентом та Радою ЄС, яку представляє держави-члени.