У лютому 2026 року мобільний оператор lifecell став головним бенефіціаром послуги перенесення номерів (MNP) в Україні. За місяць компанія отримала 72 563 нових абоненти, які перейшли до її мережі від інших операторів. Про це свідчать дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК).
7 березня 2026, 15:17
Українці активно змінюють операторів: lifecell отримав найбільший приплив номерів
Скільки номерів втратили та отримали оператори
У лютому абоненти найчастіше переходили від двох найбільших операторів — Vodafone та Київстар.
Кількість номерів, перенесених з мереж операторів:
- Vodafone Україна — 35 047
- Київстар — 47 024
- lifecell — 4 685
- Інтертелеком — 78
- Тримоб — 95
Кількість номерів, отриманих операторами:
- lifecell — 72 563
- Київстар — 7 400
- Vodafone Україна — 6 901
- Інтертелеком — 43
- Тримоб — 22
Чиста зміна абонентської бази
За підсумками лютого найбільше абонентів унаслідок перенесення номерів отримав lifecell.
Баланс операторів за місяць:
- lifecell — +67 878
- Vodafone Україна — -28 146
- Київстар — -39 624
- Тримоб — -73
- Інтертелеком — -35
Що це означає для ринку
Фактично lifecell став головним «магнітом» для абонентів у лютому, тоді як найбільший відтік зафіксовано у Київстар та Vodafone Україна.
Послуга MNP (перенесення номера) дозволяє користувачам змінювати мобільного оператора, зберігаючи свій номер телефону. Саме цей інструмент дедалі частіше використовується абонентами для переходу на вигідніші тарифи або якість зв’язку.
