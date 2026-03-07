Українці активно змінюють операторів: lifecell отримав найбільший приплив номерів

У лютому 2026 року мобільний оператор lifecell став головним бенефіціаром послуги перенесення номерів (MNP) в Україні. За місяць компанія отримала 72 563 нових абоненти, які перейшли до її мережі від інших операторів. Про це свідчать дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК).

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки номерів втратили та отримали оператори

У лютому абоненти найчастіше переходили від двох найбільших операторів — Vodafone та Київстар.

Кількість номерів, перенесених з мереж операторів:

Vodafone Україна — 35 047

Київстар — 47 024

lifecell — 4 685

Інтертелеком — 78

Тримоб — 95

Кількість номерів, отриманих операторами:

lifecell — 72 563

Київстар — 7 400

Vodafone Україна — 6 901

Інтертелеком — 43

Тримоб — 22

Чиста зміна абонентської бази

За підсумками лютого найбільше абонентів унаслідок перенесення номерів отримав lifecell.

Баланс операторів за місяць:

lifecell — +67 878

Vodafone Україна — -28 146

Київстар — -39 624

Тримоб — -73

Інтертелеком — -35

Що це означає для ринку

Фактично lifecell став головним «магнітом» для абонентів у лютому, тоді як найбільший відтік зафіксовано у Київстар та Vodafone Україна.

Послуга MNP (перенесення номера) дозволяє користувачам змінювати мобільного оператора, зберігаючи свій номер телефону. Саме цей інструмент дедалі частіше використовується абонентами для переходу на вигідніші тарифи або якість зв’язку.