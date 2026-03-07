Multi від Мінфін
7 березня 2026, 14:37

Жінки очолюють понад третину нових компаній — Опендатабот

12,7 тисячі нових компаній очолили жінки торік в Україні за даними Єдиного державного реєстру. Наразі у понад третині нових українських компаній директори — жінки. Це майже стільки ж, які й до початку повномасштабної. Про це йдеться в даних Опендатабот.

12,7 тисячі нових компаній очолили жінки торік в Україні за даними Єдиного державного реєстру.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

12 757 нових компаній очолили жінки у 2025 році. Наразі на жінок-директорок припадає 34% від загальної кількості новостворених компаній. Це майже стільки ж, як і до початку повномасштабної війни.

Де найбільше нових компаній з директорками

Найбільше нових компаній з директорками традиційно реєструють у столиці — 12 290 бізнесів. Далі йдуть Львівщина (3 154 компанії), Дніпропетровщина (2 989), Київщина (2 399) та Одещина (2 391).

Втім, якщо подивитися на частку жінок серед керівників нових компаній, то лідирує Миколаївщина: 42% новостворених компаній там очолюють жінки. Високі показники також у Чернігівській (38%), Запорізькій (37%), Кіровоградській (37%) та Закарпатській (36%) областях.

Натомість найменша частка жінок-директорок у Львівській (30%), Івано-Франківській (30%), Хмельницькій (32%), Житомирській та Рівненській областях (по 33%).

Попри це, кількість нових компаній під керівництвом жінок значно зросла за рік на Івано-Франківщині (+26,5%), Миколаївщині (+23,9%) та Волині (+20,1%).

В який сфері працюють

Найчастіше жінки обирають для своїх новостворених компаній сферу оптової торгівлі — 5 429 бізнесів, або 15% від загальної кількості. Далі — громадські організації, нерухомість, ІТ та будівництво будівель.

Найбільша частка жінок-директорок серед усіх нових компаній, не тільки тих, що відкривають жінки — у турагентствах: 61%. Понад половина нових бізнесів під керівництвом жінок також у сферах творчості та мистецтва, працевлаштування, HoReCa та у державному управлінні й обороні.

Водночас є галузі, де жінки досі представлені мінімально. Серед нових охоронних компаній лише 7% очолюють жінки. Низька частка також у фінансових послугах і страхуванні, металургії, телекомунікаціях та будівництві інженерних споруд.

Зазначимо, що саме в деяких «традиційно чоловічих» галузях зафіксовано найшвидше зростання. Побільшало жінок-директорок у виробництві комп’ютерів (+76%), в ІТ (+72%) та у виробництві машин (+44%).

Загалом серед майже 1,5 млн компаній, що наразі зареєстровані в Україні, жінки очолюють 32% з них — 455 298 компаній.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
