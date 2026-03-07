Логістичний колапс: покупці відмовляються від золота із Дубая, трейдери знижують ціни

Золото пропонують зі значною знижкою в Дубаї, оскільки через війну на Близькому Сході скасовуються авіарейси, що ускладнює вивезення золота з ОАЕ, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Відмова від золота

Багато покупців стали відмовлятися від нових замовлень через відсутність гарантій швидкої доставки та високих транспортних та страхових витрат. Проте трейдери не хочуть платити за зберігання дорогоцінного металу, і тепер пропонують знижки до $30 за унцію порівняно зі світовим бенчмарком у Лондоні, як повідомили співрозмовники видання.

Як пише агентство, ОАЕ та Дубай зокрема — це важливий центр переробки та експорту золота до Азії, а також канал для постачання зі Швейцарії, Великобританії та низки африканських країн. Лише 2024 року країна імпортувала 1392 тонни золота на суму понад $100 млрд.

Золото зазвичай перевозиться у вантажних відсіках пасажирських літаків. Однак зараз повітряний простір ОАЕ частково закрито через ракетні обстріли з боку Ірану. При цьому сухопутне транспортування до аеропортів сусідніх Саудівської Аравії та Оману також несе з собою ризики та складності, особливо при перетині кордонів.

Індія чекає на зливки

«Кілька вантажних перевезень були затримані або виявилися заблокованими, що призвело до короткострокового дефіциту фізичного золота в Індії», — розповіла керівник відділу досліджень в Augmont Enterprises сказала Реніша Чайнані.

Індія — головний споживач золота із Дубая, проте зараз країна може зачекати. Її запаси загалом достатні, а короткостроковий попит відносно невеликий, оцінив головний консультант із Південної Азії у Metals Focus Чираг Шет. «Але якщо це затягнеться на кілька місяців, то виникнуть проблеми», — попереджає він.

Найбільший в Індії завод з переробки дорогоцінних металів, MMTC-PAMP, отримує близько 10% свого сплаву дорі (напівочищені золоті зливки) з копальні на Близькому Сході, але зараз постачання порушено, повідомив генеральний директор підприємства Саміт Гуха. За його словами, для нових контрактів, що постачаються з інших регіонів, логістичні витрати зросли на 60−70% початку війни.

Спотова ціна на золото зросла майже на 20% з початку року та перевищила $5000 за унцію. Також спостерігаються ознаки того, що афінажні підприємства стикаються з труднощами у постачанні напівочищених золотих злитків, які зазвичай відливаються на місці видобутку.