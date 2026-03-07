Multi від Мінфін
7 березня 2026, 13:10

BlackRock обмежила виведення коштів із флагманського фонду

Акції найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock обвалилися у п'ятницю на 7,2%, після того, як вона вперше обмежила виведення коштів із одного з ключових фондів приватного кредитування. Для паперів BlackRock це стало найгіршим днем з 4 квітня, пише CNBC.

Акції найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock обвалилися у п'ятницю на 7,2%, після того, як вона вперше обмежила виведення коштів із одного з ключових фондів приватного кредитування.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як відреагували акції

Котирування керуючих альтернативними активами, включаючи KKR&Co. та Ares Management, також різко подешевшали.

Фонд HPS Corporate Lending Fund, який є компанією з розвитку бізнесу і не торгується на публічній біржі, заявив у п'ятницю, що викупить цього кварталу до 5% своїх акцій — це мінімальний обсяг, який він зобов'язався викуповувати в кожному кварталі, повідомила The Wall Street Journal.

Рішення привернуло увагу ринку, оскільки акціонери запросили виведення 9,3% паперів фонду, йдеться у листі BlackRock, надісланому інвесторам у п'ятницю.

За даними WSJ, це перший випадок за чотирирічну історію фонду коли заявки на погашення перевищили 5%. Роздрібні інвестори все частіше просять повернути вкладені кошти на тлі посилення побоювань навколо ринку приватного кредитування, пояснює Reuters.

За розрахунками Bloomberg, загальна вартість акцій, запрошених інвесторами, склала б близько $1,2 млрд, проте вони отримають приблизно $620 млн — стільки коштів фонд мав на кінець року.

«Це має стати попереджувальним сигналом для галузі та регуляторів про ризики, пов'язані з неліквідними фондами для роздрібних інвесторів», — сказав Reuters старший аналітик з акцій Morningstar Греггорі Уоррен.

Цього тижня потік заявок на виведення коштів, що росте, змусив конкуруючий фонд від Blackstone обсягом $82 млрд підвищити звичайний ліміт викупу часткою з 5% до 7%. При цьому сама компанія та її співробітники вклали $400 млн., щоб задовольнити всі заявки інвесторів.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та вибирайте проекти для інвестування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

Коментарі - 1

+
0
youknow
youknow
7 березня 2026, 14:32
#
Коротко просто «кинули»))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
