Акції найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock обвалилися у п'ятницю на 7,2%, після того, як вона вперше обмежила виведення коштів із одного з ключових фондів приватного кредитування. Для паперів BlackRock це стало найгіршим днем з 4 квітня, пише CNBC.
BlackRock обмежила виведення коштів із флагманського фонду
Як відреагували акції
Котирування керуючих альтернативними активами, включаючи KKR&Co. та Ares Management, також різко подешевшали.
Фонд HPS Corporate Lending Fund, який є компанією з розвитку бізнесу і не торгується на публічній біржі, заявив у п'ятницю, що викупить цього кварталу до 5% своїх акцій — це мінімальний обсяг, який він зобов'язався викуповувати в кожному кварталі, повідомила The Wall Street Journal.
Рішення привернуло увагу ринку, оскільки акціонери запросили виведення 9,3% паперів фонду, йдеться у листі BlackRock, надісланому інвесторам у п'ятницю.
За даними WSJ, це перший випадок за чотирирічну історію фонду коли заявки на погашення перевищили 5%. Роздрібні інвестори все частіше просять повернути вкладені кошти на тлі посилення побоювань навколо ринку приватного кредитування, пояснює Reuters.
За розрахунками Bloomberg, загальна вартість акцій, запрошених інвесторами, склала б близько $1,2 млрд, проте вони отримають приблизно $620 млн — стільки коштів фонд мав на кінець року.
«Це має стати попереджувальним сигналом для галузі та регуляторів про ризики, пов'язані з неліквідними фондами для роздрібних інвесторів», — сказав Reuters старший аналітик з акцій Morningstar Греггорі Уоррен.
Цього тижня потік заявок на виведення коштів, що росте, змусив конкуруючий фонд від Blackstone обсягом $82 млрд підвищити звичайний ліміт викупу часткою з 5% до 7%. При цьому сама компанія та її співробітники вклали $400 млн., щоб задовольнити всі заявки інвесторів.
