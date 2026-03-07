НБУ оштрафував Акордбанк на 3 мільйони за порушення фінмону

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 березня 2026, 9:44

НБУ оштрафував Акордбанк на 3 мільйони за порушення фінмону

Нацбанк за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу, запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ) у лютому 2026 року оштрафував Акордбанк і три небанківські фінансові установи на загальну суму 12,5 млн грн, йдеться у повідомленні регулятора.

Нацбанк за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу, запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ) у лютому 2026 року оштрафував Акордбанк і три небанківські фінансові установи на загальну суму 12,5 млн грн, йдеться у повідомленні регулятора.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЗа що наклали штрафиЗгідно з публікацією на сайті регулятора, Акордбанк оштрафовано на 3 млн грн за порушення вимог щодо належної перевірки клієнтів і застосування ризик-орієнтованого підходу.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За що наклали штрафи

Згідно з публікацією на сайті регулятора, Акордбанк оштрафовано на 3 млн грн за порушення вимог щодо належної перевірки клієнтів і застосування ризик-орієнтованого підходу.

ТОВ «Фард стандарт» оштрафовано на 9,02 млн грн за невиконання вимог щодо належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, що призвело до порушень у частині ризик-орієнтованого підходу, внутрішніх документів і процедур, належної перевірки клієнтів та внутрішньої перевірки, а також окремих вимог щодо повідомлення уповноваженого органу (зокрема, у разі розірвання ділових відносин через ненадання клієнтом документів) і подання звіту за результатами внутрішньої перевірки.

ТОВ «ФК «Енерджі капітал» оштрафовано на 392,7 тис. грн за порушення у сфері ПВК/ФТ, зокрема, через неналежне виконання вимог щодо внутрішніх документів з фінмоніторингу, ризик-орієнтованого підходу, перевірки та верифікації клієнтів і зберігання документів, а також через неповне надання інформації на запити НБУ та порушення порядку формування окремих показників звітності і строків подання звіту за результатами внутрішньої перевірки.

ТОВ «ФК Магнат» оштрафовано на 85 тис. грн за незабезпечення виявлення та реєстрації фінансової операції, що підлягає фінмоніторингу, та неповідомлення уповноваженого органу про порогову фінансову операцію.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами