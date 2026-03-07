НБУ оштрафував Акордбанк на 3 мільйони за порушення фінмону

Нацбанк за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу, запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ) у лютому 2026 року оштрафував Акордбанк і три небанківські фінансові установи на загальну суму 12,5 млн грн, й деться у повідомленні регулятора.

За що наклали штрафи

Згідно з публікацією на сайті регулятора, Акордбанк оштрафовано на 3 млн грн за порушення вимог щодо належної перевірки клієнтів і застосування ризик-орієнтованого підходу.

ТОВ «Фард стандарт» оштрафовано на 9,02 млн грн за невиконання вимог щодо належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, що призвело до порушень у частині ризик-орієнтованого підходу, внутрішніх документів і процедур, належної перевірки клієнтів та внутрішньої перевірки, а також окремих вимог щодо повідомлення уповноваженого органу (зокрема, у разі розірвання ділових відносин через ненадання клієнтом документів) і подання звіту за результатами внутрішньої перевірки.

ТОВ «ФК «Енерджі капітал» оштрафовано на 392,7 тис. грн за порушення у сфері ПВК/ФТ, зокрема, через неналежне виконання вимог щодо внутрішніх документів з фінмоніторингу, ризик-орієнтованого підходу, перевірки та верифікації клієнтів і зберігання документів, а також через неповне надання інформації на запити НБУ та порушення порядку формування окремих показників звітності і строків подання звіту за результатами внутрішньої перевірки.

ТОВ «ФК Магнат» оштрафовано на 85 тис. грн за незабезпечення виявлення та реєстрації фінансової операції, що підлягає фінмоніторингу, та неповідомлення уповноваженого органу про порогову фінансову операцію.