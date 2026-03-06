Multi від Мінфін
6 березня 2026, 19:29

Повернення коштів у кілька кліків: у «Дії» спростять отримання податкової знижки

Невдовзі на порталі «Дія» з'явиться нова послуга — «Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб». Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль у своїй колонці для РБК-Україна.

Повернення коштів у кілька кліків: у «Дії» спростять отримання податкової знижки
Фото: pnu.ua

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Декларування без помилок

Головна мета оновлення — максимально автоматизувати процес подання звітності.

  • Автозаповнення: система самостійно завантажуватиме дані з державних реєстрів про доходи, нерухомість та вже сплачені податки.
  • Мінімізація помилок: користувачу не потрібно буде вводити складні бухгалтерські дані вручну.
  • Зручність: сервіс стане незамінним для тих, хто отримує доходи від оренди житла, продажу активів або закордонні дивіденди.

Революція у отриманні податкової знижки

Найважливішим нововведенням Коваль називає кардинальне спрощення механізму повернення частини сплачених податків.

Нагадаємо, що громадяни, які офіційно сплачують ПДФО, мають право на податкову знижку за витрати на:

  • навчання в освітніх закладах;
  • відсотки за іпотекою;
  • внески у пенсійне страхування чи благодійні внески.

«Раніше отримання цієї знижки було настільки складним, що більшість українців просто ігнорували цю можливість. „Дія“ змінить цей підхід: система сама проаналізує витрати за наявними даними та підкаже, на яку суму повернення може розраховувати користувач», — підкреслила заступниця міністра.

За її словами, цей крок дозволить перетворити податкову знижку на реальний та доступний інструмент підтримки сімейних бюджетів завдяки прозорій цифровій взаємодії з державою.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
6 березня 2026, 19:38
#
Раньше получение этой скидки было настолько сложным,
что большинство украинцев просто игнорировали эту возможность

Для некоторых украинцев даже таблица умножения — высшая математика.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
