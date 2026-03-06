Повернення коштів у кілька кліків: у «Дії» спростять отримання податкової знижки

Невдовзі на порталі «Дія» з'явиться нова послуга — «Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб». Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль у своїй колонці для РБК-Україна.
Декларування без помилок
Головна мета оновлення — максимально автоматизувати процес подання звітності.
- Автозаповнення: система самостійно завантажуватиме дані з державних реєстрів про доходи, нерухомість та вже сплачені податки.
- Мінімізація помилок: користувачу не потрібно буде вводити складні бухгалтерські дані вручну.
- Зручність: сервіс стане незамінним для тих, хто отримує доходи від оренди житла, продажу активів або закордонні дивіденди.
Революція у отриманні податкової знижки
Найважливішим нововведенням Коваль називає кардинальне спрощення механізму повернення частини сплачених податків.
Нагадаємо, що громадяни, які офіційно сплачують ПДФО, мають право на податкову знижку за витрати на:
- навчання в освітніх закладах;
- відсотки за іпотекою;
- внески у пенсійне страхування чи благодійні внески.
«Раніше отримання цієї знижки було настільки складним, що більшість українців просто ігнорували цю можливість. „Дія“ змінить цей підхід: система сама проаналізує витрати за наявними даними та підкаже, на яку суму повернення може розраховувати користувач», — підкреслила заступниця міністра.
За її словами, цей крок дозволить перетворити податкову знижку на реальний та доступний інструмент підтримки сімейних бюджетів завдяки прозорій цифровій взаємодії з державою.
