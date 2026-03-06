ЄС схвалив пакет інвестицій на 1,5 млрд євро для модернізації та відновлення України

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 березня 2026, 18:34

ЄС схвалив пакет інвестицій на 1,5 млрд євро для модернізації та відновлення України

5 березня на засіданні Керівної Ради Ukraine Investment Framework (UIF) було затверджено новий масштабний пакет із восьми інвестиційних програм. Проєкт загальним обсягом 1,5 млрд євро покликаний вирішити критичні економічні та соціальні виклики, що стоять перед Україною. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

ЄС схвалив пакет інвестицій на 1,5 млрд євро для модернізації та відновлення України
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Куди спрямують кошти?

Очікується, що завдяки цим програмам протягом наступних трьох років вдасться залучити до 3,4 млрд євро додаткових інвестицій. Фінансування охопить стратегічні галузі:

  • Енергетика та інфраструктура: відновлення пошкоджених мереж та об'єктів.
  • Освіта: зокрема, будівництво сучасних укриттів у закладах освіти.
  • Економіка: підтримка сільського господарства та розвиток малого бізнесу.
  • Новий напрям: вперше кошти UIF будуть інвестовані у технології подвійного призначення та стратегічні галузі промисловості.

Міжнародна коаліція інвесторів

Реалізацію програм забезпечуватимуть як перевірені часом партнери (ЄБРР, Світовий банк, KfW, IFC), так і нові учасники платформи, серед яких державні інституції Фінляндії (Finnvera), Франції (Bpifrance) та Італії (CDP).

«Ukraine Investment Framework є одним із найбільш дієвих інструментів залучення інвестицій… Особливу роль у цьому процесі відіграє приватний сектор, який здатний забезпечити найбільший ефект для зростання України», — підкреслив Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства.

Загальні результати роботи фонду

На сьогодні Ukraine Investment Framework уже розподілив 8,4 млрд євро, що становить 90% від його загального бюджету. У перспективі ці кошти мають мобілізувати загалом до 25,2 млрд євро інвестицій в українську економіку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами