ЄС схвалив пакет інвестицій на 1,5 млрд євро для модернізації та відновлення України

5 березня на засіданні Керівної Ради Ukraine Investment Framework (UIF) було затверджено новий масштабний пакет із восьми інвестиційних програм. Проєкт загальним обсягом 1,5 млрд євро покликаний вирішити критичні економічні та соціальні виклики, що стоять перед Україною. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Куди спрямують кошти?

Очікується, що завдяки цим програмам протягом наступних трьох років вдасться залучити до 3,4 млрд євро додаткових інвестицій. Фінансування охопить стратегічні галузі:

Енергетика та інфраструктура: відновлення пошкоджених мереж та об'єктів.

Освіта: зокрема, будівництво сучасних укриттів у закладах освіти.

Економіка: підтримка сільського господарства та розвиток малого бізнесу.

Новий напрям: вперше кошти UIF будуть інвестовані у технології подвійного призначення та стратегічні галузі промисловості.

Міжнародна коаліція інвесторів

Реалізацію програм забезпечуватимуть як перевірені часом партнери (ЄБРР, Світовий банк, KfW, IFC), так і нові учасники платформи, серед яких державні інституції Фінляндії (Finnvera), Франції (Bpifrance) та Італії (CDP).

«Ukraine Investment Framework є одним із найбільш дієвих інструментів залучення інвестицій… Особливу роль у цьому процесі відіграє приватний сектор, який здатний забезпечити найбільший ефект для зростання України», — підкреслив Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства.

Загальні результати роботи фонду

На сьогодні Ukraine Investment Framework уже розподілив 8,4 млрд євро, що становить 90% від його загального бюджету. У перспективі ці кошти мають мобілізувати загалом до 25,2 млрд євро інвестицій в українську економіку.