6 березня 2026, 19:03

Міграційні тренди 2026: потік з України взимку зменшився, проте готовність повертатися падає

На початку 2026 року зафіксовано зміну міграційної динаміки: кількість українців, які виїжджають з країни, виявилася меншою за минулорічні показники, попри складний зимовий період. Про це йдеться у свіжому «Макроекономічному та монетарному огляді» НБУ.

Міграційні тренди 2026: потік з України взимку зменшився, проте готовність повертатися падає
Фото: freepik

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Статистика виїздів: січень 2026 проти січня 2025

За даними Державної прикордонної служби України (ДПСУ), негативне сальдо міграції (різниця між тими, хто виїхав, і тими, хто повернувся) у січні 2026 року було суттєво нижчим, ніж торік:

  • Січень 2026 року: чистий виїзд становив 28 тис. осіб.
  • Січень 2025 року: цей показник був на рівні 40 тис. осіб.

Дані ООН підтверджують загальне сповільнення темпів зростання кількості мігрантів. Загальна кількість українців за кордоном станом на 19 лютого 2026 року оцінюється у 5,9 млн осіб. На відповідному графіку НБУ видно, що кількість мігрантів (без урахування РФ) стабілізувалася на рівні поблизу позначки 6 млн.

Адаптація за кордоном та плани на повернення

Результати п'ятої хвилі опитувань від Центру економічної стратегії (ЦЕС) демонструють тривожну тенденцію: українці дедалі більше інтегруються в нових країнах проживання.

Ключові фактори адаптації:

  • Поліпшення знання місцевої мови.
  • Зростання рівня зайнятості та доходів, що вже співставні з тими, які були до виїзду.

Ці чинники безпосередньо впливають на бажання повертатися додому. Згідно з графіком «Чи плануєте ви повернутися в Україну?», частка тих, хто точно не планує повернення, зросла до 17% (у листопаді 2022-го таких було близько 5%). Ще 19% опитаних схиляються до того, що скоріше не плануватимуть повернення навіть після завершення війни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
AP1
AP1
6 березня 2026, 19:33
#
Звичайно кількість тих хто не бажає повертатися росте, і на це є купа очевидних причин: 1) може немає куди повертатися (житло або знищено або в окупації), 2) робота втрачена, 3) вже нормально адаптувалися в Європі, 4) війна може як закінчитися, так і початися знов.
Якщо повернеться хоча б половина то буде дуже добре.
+
0
energy1
energy1
6 березня 2026, 20:02
#
Повернуться не більше 20 відсотків — ті, хто вже за віком не може працювати або ті, хто не зміг пристосуватись до місцевих умов (мова, робота, житло — для всього цього потрібно докласти неабияких зусиль).
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає PastoreFrom и 3 назареєстрованого відвідувача.
