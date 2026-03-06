Міграційні тренди 2026: потік з України взимку зменшився, проте готовність повертатися падає

На початку 2026 року зафіксовано зміну міграційної динаміки: кількість українців, які виїжджають з країни, виявилася меншою за минулорічні показники, попри складний зимовий період. Про це йдеться у свіжому «Макроекономічному та монетарному огляді» НБУ .

Статистика виїздів: січень 2026 проти січня 2025

За даними Державної прикордонної служби України (ДПСУ), негативне сальдо міграції (різниця між тими, хто виїхав, і тими, хто повернувся) у січні 2026 року було суттєво нижчим, ніж торік:

Січень 2026 року: чистий виїзд становив 28 тис. осіб.

Січень 2025 року: цей показник був на рівні 40 тис. осіб.

Дані ООН підтверджують загальне сповільнення темпів зростання кількості мігрантів. Загальна кількість українців за кордоном станом на 19 лютого 2026 року оцінюється у 5,9 млн осіб. На відповідному графіку НБУ видно, що кількість мігрантів (без урахування РФ) стабілізувалася на рівні поблизу позначки 6 млн.

Адаптація за кордоном та плани на повернення

Результати п'ятої хвилі опитувань від Центру економічної стратегії (ЦЕС) демонструють тривожну тенденцію: українці дедалі більше інтегруються в нових країнах проживання.

Ключові фактори адаптації:

Поліпшення знання місцевої мови.

Зростання рівня зайнятості та доходів, що вже співставні з тими, які були до виїзду.

Ці чинники безпосередньо впливають на бажання повертатися додому. Згідно з графіком «Чи плануєте ви повернутися в Україну?», частка тих, хто точно не планує повернення, зросла до 17% (у листопаді 2022-го таких було близько 5%). Ще 19% опитаних схиляються до того, що скоріше не плануватимуть повернення навіть після завершення війни.