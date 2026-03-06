«Податок на Google»: у 2026 році до бюджету вже надійшло понад 4,2 млрд грн

З початку 2026 року до бюджету вже надійшло понад 4,2 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Динаміка та валютні надходження

Цьогорічні надходження на 0,7 млрд грн перевищують показник січня-лютого минулого року. Тоді до бюджету було сплачено 3,5 млрд гривень.

У валютному еквіваленті протягом перших двох місяців року було сплачено:

38,5 млн євро;

$52,1 млн.

Ці кошти надходять від іноземних компаній, які надають електронні послуги українцям і зареєстровані як платники ПДВ в Україні.

Хто платить найбільше?

Компанії-лідери зі сплати податку:

Apple,

Google,

Valve,

Meta,

Sony,

Etsy

Netflix.

На сьогодні платниками ПДВ вже зареєструвались 151 особа — нерезидент, які постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України.

«Сплата такого податку є важливим елементом справедливого оподаткування цифрової економіки та сприяє додатковому наповненню Державного бюджету України», — додала Карнаух.

Нагадаємо, що обов’язок реєстрації платником ПДВ для нерезидентів виникає у разі, якщо протягом останніх 12 місяців обсяг постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України перевищує еквівалент 1 млн грн.