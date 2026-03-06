З початку 2026 року до бюджету вже надійшло понад 4,2 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
«Податок на Google»: у 2026 році до бюджету вже надійшло понад 4,2 млрд грн
Динаміка та валютні надходження
Цьогорічні надходження на 0,7 млрд грн перевищують показник січня-лютого минулого року. Тоді до бюджету було сплачено 3,5 млрд гривень.
У валютному еквіваленті протягом перших двох місяців року було сплачено:
- 38,5 млн євро;
- $52,1 млн.
Ці кошти надходять від іноземних компаній, які надають електронні послуги українцям і зареєстровані як платники ПДВ в Україні.
Хто платить найбільше?
Компанії-лідери зі сплати податку:
- Apple,
- Google,
- Valve,
- Meta,
- Sony,
- Etsy
- Netflix.
На сьогодні платниками ПДВ вже зареєструвались 151 особа — нерезидент, які постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України.
«Сплата такого податку є важливим елементом справедливого оподаткування цифрової економіки та сприяє додатковому наповненню Державного бюджету України», — додала Карнаух.
Нагадаємо, що обов’язок реєстрації платником ПДВ для нерезидентів виникає у разі, якщо протягом останніх 12 місяців обсяг постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України перевищує еквівалент 1 млн грн.
