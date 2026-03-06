ЄС звернеться до міжнародних партнерів через дефіцит фінансування України у 30 млрд євро

Європейський Союз готується звернутися до міжнародних партнерів із проханням про додаткове фінансування для України, оскільки країна ризикує залишитися без коштів на п'ятому році повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Пошук додаткових 30 мільярдів євро

Згідно з проєктом висновків саміту в Брюсселі, з яким ознайомилося видання Bloomberg, лідери ЄС закличуть до «інтенсифікації роботи з третіми країнами для закриття залишку дефіциту у розмірі 30 млрд євро ($34,9 млрд)».

Ситуація ускладнюється тим, що основний пакет допомоги від самого Євросоюзу наразі заблокований. У грудні блок погодив кредитну допомогу у розмірі 90 млрд євро на цей та наступний роки.

Фінансування мало здійснюватися через спільні запозичення, оскільки деякі країни відмовилися використовувати заморожені активи центробанку рф як заставу. Наразі виділення коштів ветоване Угорщиною через суперечку щодо пошкодженого нафтопроводу «Дружба».

Шантаж

Україна та її союзники опинилися у скрутному становищі: фінансування може вичерпатися, якщо перший транш від ЄС не надійде до початку квітня. Будапешт непохитний: вето не буде знято, доки не відновиться прокачування російської нафти територією України.

«Ми домовилися надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, і ми повинні це виконати. Пошкоджений трубопровід не повинен тримати в заручниках оборону України», — заявила топдипломатка ЄС Кая Каллас.

План «Б»: G7 та Вашингтонські зустрічі

Щоб забезпечити «місткове» фінансування, ЄС звернувся до країн «Великої сімки» (G7). Очікується, що це питання стане ключовим під час зустрічі міністрів фінансів у Вашингтоні в рамках весняних зборів МВФ у квітні.

Додатковими викликами для Києва залишаються брак фінансування, що ускладнює закупівлю засобів ППО, а також конфлікт в Ірані, який починає впливати на запаси зброї у США і потенційно може зменшити їхню доступність для України.