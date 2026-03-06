ЄС звернеться до міжнародних партнерів через дефіцит фінансування України у 30 млрд євро

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 березня 2026, 16:03

ЄС звернеться до міжнародних партнерів через дефіцит фінансування України у 30 млрд євро

Європейський Союз готується звернутися до міжнародних партнерів із проханням про додаткове фінансування для України, оскільки країна ризикує залишитися без коштів на п'ятому році повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомляє Bloomberg.

ЄС звернеться до міжнародних партнерів через дефіцит фінансування України у 30 млрд євро
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Пошук додаткових 30 мільярдів євро

Згідно з проєктом висновків саміту в Брюсселі, з яким ознайомилося видання Bloomberg, лідери ЄС закличуть до «інтенсифікації роботи з третіми країнами для закриття залишку дефіциту у розмірі 30 млрд євро ($34,9 млрд)».

Ситуація ускладнюється тим, що основний пакет допомоги від самого Євросоюзу наразі заблокований. У грудні блок погодив кредитну допомогу у розмірі 90 млрд євро на цей та наступний роки.

Фінансування мало здійснюватися через спільні запозичення, оскільки деякі країни відмовилися використовувати заморожені активи центробанку рф як заставу. Наразі виділення коштів ветоване Угорщиною через суперечку щодо пошкодженого нафтопроводу «Дружба».

Шантаж

Україна та її союзники опинилися у скрутному становищі: фінансування може вичерпатися, якщо перший транш від ЄС не надійде до початку квітня. Будапешт непохитний: вето не буде знято, доки не відновиться прокачування російської нафти територією України.

«Ми домовилися надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, і ми повинні це виконати. Пошкоджений трубопровід не повинен тримати в заручниках оборону України», — заявила топдипломатка ЄС Кая Каллас.

План «Б»: G7 та Вашингтонські зустрічі

Щоб забезпечити «місткове» фінансування, ЄС звернувся до країн «Великої сімки» (G7). Очікується, що це питання стане ключовим під час зустрічі міністрів фінансів у Вашингтоні в рамках весняних зборів МВФ у квітні.

Додатковими викликами для Києва залишаються брак фінансування, що ускладнює закупівлю засобів ППО, а також конфлікт в Ірані, який починає впливати на запаси зброї у США і потенційно може зменшити їхню доступність для України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами