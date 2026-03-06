Державна податкова служба України повідомляє про зростання надходжень до бюджету соціального страхування. У січні-лютому 2026 року сплачений єдиний соціальний внесок (ЄСВ) перевищив 111,9 млрд грн — на 15,1 млрд грн (або 15,6%) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 96,8 млрд грн.
6 березня 2026, 14:05
Надходження ЄСВ зросли на 15,6% — до 111,9 млрд грн
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Чому це важливо?
Зростання надходжень є фундаментом для безперебійного фінансування ключових соціальних потреб мільйонів українців:
- Пенсійні виплати;
- Лікарняні та декретні виплати;
- Інші види державної соціальної підтримки.
У ДПС підкреслюють, що така тенденція свідчить про високу відповідальність бізнесу та поступове виведення ринку праці з тіні.
Пільги для соціально відповідального бізнесу
Держава продовжує стимулювати працевлаштування осіб з інвалідністю через систему знижених ставок ЄСВ:
- 8,41 % — загальна пільгова ставка для роботодавців, які наймають осіб з інвалідністю;
- 5,5 % — для підприємств, де працює понад 50% осіб з інвалідністю;
- 5,3 % — спеціальна ставка для організацій УТОГ та УТОС.
Хто звільнений від сплати ЄСВ «за себе»?
Певні категорії самозайнятих осіб мають право не платити внесок, якщо вони самі мають статус особи з інвалідністю та вже отримують пенсію або держдопомогу. Це стосується:
- ФОПів;
- осіб, що займаються незалежною професійною діяльністю;
- членів фермерських господарств, якщо вони мають статус особи з інвалідністю та отримують пенсію або державну соцдопомогу.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі