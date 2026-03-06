Надходження ЄСВ зросли на 15,6% — до 111,9 млрд грн

Державна податкова служба України повідомляє про зростання надходжень до бюджету соціального страхування. У січні-лютому 2026 року сплачений єдиний соціальний внесок (ЄСВ) перевищив 111,9 млрд грн — на 15,1 млрд грн (або 15,6%) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 96,8 млрд грн.

Чому це важливо?

Зростання надходжень є фундаментом для безперебійного фінансування ключових соціальних потреб мільйонів українців:

Пенсійні виплати;

Лікарняні та декретні виплати;

Інші види державної соціальної підтримки.

У ДПС підкреслюють, що така тенденція свідчить про високу відповідальність бізнесу та поступове виведення ринку праці з тіні.

Пільги для соціально відповідального бізнесу

Держава продовжує стимулювати працевлаштування осіб з інвалідністю через систему знижених ставок ЄСВ:

8,41 % — загальна пільгова ставка для роботодавців, які наймають осіб з інвалідністю;

5,5 % — для підприємств, де працює понад 50% осіб з інвалідністю;

5,3 % — спеціальна ставка для організацій УТОГ та УТОС.

Хто звільнений від сплати ЄСВ «за себе»?

Певні категорії самозайнятих осіб мають право не платити внесок, якщо вони самі мають статус особи з інвалідністю та вже отримують пенсію або держдопомогу. Це стосується: