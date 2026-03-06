Світова економіка у 2026 році: Китай зміцнює лідерство, а Азія виробляє половину глобального ВВП

Згідно з новими прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), у 2026 році сукупний обсяг світової економіки за паритетом купівельної спроможності (ПКС) сягне понад $219 трильйонів. Цей показник коригує економічні результати країн з урахуванням вартості життя, що дозволяє точніше порівнювати реальні масштаби національних економік, повідомляє Visual Capitalist.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Глобальні лідери: Китай випереджає США

Хоча за номінальним ВВП Сполучені Штати традиційно займають першу сходинку, у рейтингу за ПКС картина докорінно інша. Китай утримує статус найбільшої економіки світу ще з 2014 року.

Топ-5 найбільших економік світу у 2026 році (ВВП за ПКС):

Китай — $43,5 трлн

США — $31,8 трлн

Індія — $19,1 трлн

росія — $7,3 трлн

Японія — $6,9 трлн

Розподіл сил за континентами

Візуалізація демонструє тотальне домінування Азії, яка стає головним двигуном глобального зростання.

Азія (49%): Майже половина світового виробництва зосереджена в азійському регіоні, де окрім Китаю та Індії потужними гравцями є Індонезія ($5,4 трлн) та Японія.

Європа (21%): Найбільшою економікою континенту залишається Німеччина ($6,3 трлн), за нею йдуть Франція ($4,7 трлн) та Велика Британія ($4,6 трлн).

Північна Америка (18%): Основну частку тут формують США та Мексика ($3,6 трлн).

Африка (6%), Південна Америка (5%) та Океанія (1%) замикають світовий розподіл економічних сил.

Україна на економічній мапі

Попри виклики війни, Україна залишається помітним гравцем у європейському регіоні. Згідно з графіком, ВВП України за ПКС у 2026 році прогнозується на рівні $731 млрд.