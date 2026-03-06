Згідно з новими прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), у 2026 році сукупний обсяг світової економіки за паритетом купівельної спроможності (ПКС) сягне понад $219 трильйонів. Цей показник коригує економічні результати країн з урахуванням вартості життя, що дозволяє точніше порівнювати реальні масштаби національних економік, повідомляє Visual Capitalist.
Світова економіка у 2026 році: Китай зміцнює лідерство, а Азія виробляє половину глобального ВВП
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Глобальні лідери: Китай випереджає США
Хоча за номінальним ВВП Сполучені Штати традиційно займають першу сходинку, у рейтингу за ПКС картина докорінно інша. Китай утримує статус найбільшої економіки світу ще з 2014 року.
Топ-5 найбільших економік світу у 2026 році (ВВП за ПКС):
- Китай — $43,5 трлн
- США — $31,8 трлн
- Індія — $19,1 трлн
- росія — $7,3 трлн
- Японія — $6,9 трлн
Розподіл сил за континентами
Візуалізація демонструє тотальне домінування Азії, яка стає головним двигуном глобального зростання.
Азія (49%): Майже половина світового виробництва зосереджена в азійському регіоні, де окрім Китаю та Індії потужними гравцями є Індонезія ($5,4 трлн) та Японія.
Європа (21%): Найбільшою економікою континенту залишається Німеччина ($6,3 трлн), за нею йдуть Франція ($4,7 трлн) та Велика Британія ($4,6 трлн).
Північна Америка (18%): Основну частку тут формують США та Мексика ($3,6 трлн).
Африка (6%), Південна Америка (5%) та Океанія (1%) замикають світовий розподіл економічних сил.
Україна на економічній мапі
Попри виклики війни, Україна залишається помітним гравцем у європейському регіоні. Згідно з графіком, ВВП України за ПКС у 2026 році прогнозується на рівні $731 млрд.
Коментарі