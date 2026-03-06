Кабінет Міністрів спрямує додаткові 12,6 млрд грн на термінові ремонти автомобільних доріг. Основний акцент зроблять на міжнародних та національних трасах, зокрема у прифронтових регіонах. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
6 березня 2026, 13:04
Кабмін виділяє додаткові 12,6 млрд грн на термінові ремонти трас
Логістика як стратегічний пріоритет
За словами Свириденко, стан дорожнього покриття сьогодні є не лише питанням комфорту, а й критичним чинником обороноздатності:
- Для Сил оборони: швидке перекидання резервів та постачання боєприпасів.
- Для медицини: оперативна евакуація поранених захисників з передової.
Дві хвилі ремонтів
Кабмін встановив жорсткі дедлайни для виконання основних обсягів робіт:
- Перша хвиля має завершитися до червня.
- Друга хвиля — до жовтня.
Попередньо на ці потреби вже було спрямовано 12,6 млрд грн.
Наразі Кабінет Міністрів виділяє додаткові кошти з резервного фонду державного бюджету.
Окрему увагу приділяють прифронтовим територіям. Для координації робіт у цих зонах міністерство працює у тісній зв'язці з Міноборони, щоб забезпечити безпеку та ефективність дорожніх бригад у зонах, наближених до бойових дій.
Джерело: Мінфін
