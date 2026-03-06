Кабмін виділяє додаткові 12,6 млрд грн на термінові ремонти трас

Кабінет Міністрів спрямує додаткові 12,6 млрд грн на термінові ремонти автомобільних доріг. Основний акцент зроблять на міжнародних та національних трасах, зокрема у прифронтових регіонах. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Логістика як стратегічний пріоритет

За словами Свириденко, стан дорожнього покриття сьогодні є не лише питанням комфорту, а й критичним чинником обороноздатності:

Для Сил оборони: швидке перекидання резервів та постачання боєприпасів.

Для медицини: оперативна евакуація поранених захисників з передової.

Дві хвилі ремонтів

Кабмін встановив жорсткі дедлайни для виконання основних обсягів робіт:

Перша хвиля має завершитися до червня.

Друга хвиля — до жовтня.

Попередньо на ці потреби вже було спрямовано 12,6 млрд грн.

Наразі Кабінет Міністрів виділяє додаткові кошти з резервного фонду державного бюджету.

Окрему увагу приділяють прифронтовим територіям. Для координації робіт у цих зонах міністерство працює у тісній зв'язці з Міноборони, щоб забезпечити безпеку та ефективність дорожніх бригад у зонах, наближених до бойових дій.