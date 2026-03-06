Ринок житла у 2025 році: темпи будівництва в Україні сповільнилися, але кількість нових квартир зросла

За підсумками 2025 року обсяги житлового будівництва в Україні продемонстрували незначне падіння. В експлуатацію було введено 9 млн 552,9 тис. кв. м житла, що на 2,1% менше порівняно з показниками 2024 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Для порівняння, у 2024 році галузь демонструвала стрімке відновлення — тоді ріст склав понад 21%.

Структура житлового фонду: приватний сектор лідує

Цікаво, що за площею індивідуальні будинки випередили багатоповерхівки, хоча за кількістю осель ситуація протилежна:

Одноквартирні будинки: 5 млн 34,1 тис. кв. м (це 52,7% від усього введеного житла).

Багатоквартирні будинки: 4 млн 501 тис. кв. м (47,1%).

Будинки для колективного проживання: 17,7 тис. кв. м (менше 0,2%).

Попри загальне скорочення площі, кількість збудованих осель навіть дещо зросла: за рік здали 117,5 тис. квартир (+0,7%). Левова частка з них — понад 80 тисяч — припадає саме на багатоквартирний сектор.

Регіональні лідери та антилідери

Географія будівництва залишається нерівномірною. Київщина утримує першість, тоді як столиця демонструє спад:

Київська область: впевнене перше місце — майже 2 млн кв. м (22,5 тис. квартир), що на 2,3% більше, ніж торік.

Київ: попри великі обсяги (1,19 млн кв. м), зафіксовано суттєве падіння темпів — мінус 15,6%.

Львівська область: понад 1 млн кв. м, стабільний результат із символічним зростанням на 0,4%.

Одеська область: один із найкращих результатів росту — +37,5% (майже 800 тис. кв. м).

Спад активності також спостерігався в Івано-Франківській (-8,7%), Вінницькій (-4,7%) та Волинській (-3,1%) областях.

Де фіксували будівельний бум?

Окрім Одещини, неочікувано високі темпи зростання (хоч і при менших абсолютних цифрах) показали прифронтові та деокуповані регіони: