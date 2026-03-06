«Карпатська Джерельна» не з Карпат: АМКУ оштрафував виробника на 9,4 млн грн за обман споживачів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав дії ТОВ «Карпатські мінеральні води» недобросовісною конкуренцією. Популярний бренд мінеральної води вводив покупців в оману щодо реального місця походження своєї продукції.

У чому суть порушення?

Розслідування АМКУ, розпочате за скаргою споживача, встановило, що виробник на етикетках та офіційному сайті поширював неправдиву інформацію про те, що вода «Карпатська Джерельна» походить безпосередньо з Українських Карпат.

За висновками НАН України, КНУ ім. Тараса Шевченка та ДНВП «Картографія», Південно-Струтинське родовище (с. Струтин, Львівська область), де видобувають воду, територіально не належить до Українських Карпат.

Дизайн етикетки (зображення гір, ялин та мапа з позначкою «Карпати») у поєднанні з назвою створював у споживачів стійке враження, що вода видобувається в гірському регіоні.

Завдяки такому позиціюванню компанія отримувала неправомірні переваги над конкурентами, чия продукція дійсно має карпатське походження або маркується згідно з реальними місцями видобутку.

Покарання та реакція компанії

За порушення закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» на ТОВ «Карпатські мінеральні води» накладено штраф у розмірі 9 422 082 грн.

Компанія визнала претензії та пообіцяла змінити дизайн етикетки.

У новому оформленні буде чітко зазначено, що «Карпатська Джерельна» — це лише торговельна марка, а не вказівка на географічний регіон походження.