ЄС шукає вихід із шантажу Орбана: Брюссель може оплатити ремонт «Дружби», щоб розблокувати допомогу Україні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 березня 2026, 8:33

ЄС шукає вихід із шантажу Орбана: Брюссель може оплатити ремонт «Дружби», щоб розблокувати допомогу Україні

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні фінансової та технічної допомоги для відновлення нафтопроводу «Дружба». Цей крок має на меті нейтралізувати вето Угорщини та Словаччини, які блокують критично важливий кредитний пакет для Києва на суму €90 млрд ($104 млрд) та нові санкції проти рф. Про це повідомляє Bloomberg.

ЄС шукає вихід із шантажу Орбана: Брюссель може оплатити ремонт «Дружби», щоб розблокувати допомогу Україні
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Конфлікт інтересів

Ситуація зайшла у глухий кут через пошкодження об'єкта внаслідок російської атаки в січні 2025 року. Тоді удари спричинили пожежу, що тривала 10 днів, і вивели з ладу обладнання, кабелі та системи виявлення витоків.

Президент України Володимир Зеленський у четвер відверто заявив, що не хоче відновлювати транзит.

«Я буду відвертим: я б його не відновлював. Це російська нафта, яка фінансує війну», — наголосив він.

Проте Зеленський визнав, що Україна може бути змушена піти на ремонт, якщо ЄС не знайде іншого способу обійти вето Угорщини.

Віктор Орбан, який готується до складних виборів у квітні, звинувачує Україну в навмисному припиненні поставок. Угорщина вже заблокувала виділення допомоги ЄС, а Словаччина припинила аварійні поставки електроенергії до України.

Шантаж та «фінансовий тиск» Орбана

У своєму виступі в четвер Орбан вдався до відвертих погроз, обіцяючи «змусити» Україну відновити постачання.

«У нас немає військової сили для цього… але у нас є політичні та фінансові засоби, і ми використаємо їх для тиску», — заявив угорський прем'єр.

Голова «Нафтогазу» Сергій Корецький зазначив, що ремонт об'єкта, який росія атакувала вже близько 20 разів за 5 років війни, не має сенсу з точки зору безпеки, оскільки ворог вдарить знову, щойно роботи завершаться.

Як ЄС планує діяти

Єврокомісія може виділити кошти на ремонт через програми бюджетної підтримки України.

Брюссель веде переговори з Києвом про відправку експертної місії для верифікації пошкоджень. Орбан вже висловив готовність визнати висновки такої місії, якщо до неї увійдуть представники Угорщини та Словаччини.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Smerch747
Smerch747
6 березня 2026, 9:21
#
Ой Зелю прижали
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Moonlighter и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами