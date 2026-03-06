ЄС шукає вихід із шантажу Орбана: Брюссель може оплатити ремонт «Дружби», щоб розблокувати допомогу Україні

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні фінансової та технічної допомоги для відновлення нафтопроводу «Дружба». Цей крок має на меті нейтралізувати вето Угорщини та Словаччини, які блокують критично важливий кредитний пакет для Києва на суму €90 млрд ($104 млрд) та нові санкції проти рф. Про це повідомляє Bloomberg.

Конфлікт інтересів

Ситуація зайшла у глухий кут через пошкодження об'єкта внаслідок російської атаки в січні 2025 року. Тоді удари спричинили пожежу, що тривала 10 днів, і вивели з ладу обладнання, кабелі та системи виявлення витоків.

Президент України Володимир Зеленський у четвер відверто заявив, що не хоче відновлювати транзит.

«Я буду відвертим: я б його не відновлював. Це російська нафта, яка фінансує війну», — наголосив він.

Проте Зеленський визнав, що Україна може бути змушена піти на ремонт, якщо ЄС не знайде іншого способу обійти вето Угорщини.

Віктор Орбан, який готується до складних виборів у квітні, звинувачує Україну в навмисному припиненні поставок. Угорщина вже заблокувала виділення допомоги ЄС, а Словаччина припинила аварійні поставки електроенергії до України.

Шантаж та «фінансовий тиск» Орбана

У своєму виступі в четвер Орбан вдався до відвертих погроз, обіцяючи «змусити» Україну відновити постачання.

«У нас немає військової сили для цього… але у нас є політичні та фінансові засоби, і ми використаємо їх для тиску», — заявив угорський прем'єр.

Голова «Нафтогазу» Сергій Корецький зазначив, що ремонт об'єкта, який росія атакувала вже близько 20 разів за 5 років війни, не має сенсу з точки зору безпеки, оскільки ворог вдарить знову, щойно роботи завершаться.

Як ЄС планує діяти

Єврокомісія може виділити кошти на ремонт через програми бюджетної підтримки України.

Брюссель веде переговори з Києвом про відправку експертної місії для верифікації пошкоджень. Орбан вже висловив готовність визнати висновки такої місії, якщо до неї увійдуть представники Угорщини та Словаччини.