Львів готується випустити муніципальні облігації на 1 мільярд

Львів стане першим містом в Україні, яке запустить пілотний проєкт із випуску муніципальних облігацій для залучення інвестицій у розвиток громади. Про це повідомив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Олексій Семенюк за підсумками зустрічі з керівництвом Львівської міської ради.

Куди підуть гроші?

За словами очільника Нацкомісії, Львів висловив готовність стати майданчиком для апробації цього фінансового інструменту. Залучені кошти планується спрямувати на стратегічно важливі напрями, що є критичними в умовах війни:

Енергетична стійкість.

Безпека.

Критична інфраструктура.

Обсяги фінансування та наступні кроки

Орієнтовна потреба міста для запуску перших проєктів становить від кількох сотень мільйонів до майже 1 мільярда гривень.

«Львів висловив готовність стати пілотним майданчиком для запуску цього інструменту та реалізації перших проєктів через ринки капіталу», — зазначив Семенюк.

Наразі сторони домовилися про наступний алгоритм дій: