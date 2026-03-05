Львів стане першим містом в Україні, яке запустить пілотний проєкт із випуску муніципальних облігацій для залучення інвестицій у розвиток громади. Про це повідомив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Олексій Семенюк за підсумками зустрічі з керівництвом Львівської міської ради.
5 березня 2026, 19:01
Львів готується випустити муніципальні облігації на 1 мільярд
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Куди підуть гроші?
За словами очільника Нацкомісії, Львів висловив готовність стати майданчиком для апробації цього фінансового інструменту. Залучені кошти планується спрямувати на стратегічно важливі напрями, що є критичними в умовах війни:
- Енергетична стійкість.
- Безпека.
- Критична інфраструктура.
Обсяги фінансування та наступні кроки
Орієнтовна потреба міста для запуску перших проєктів становить від кількох сотень мільйонів до майже 1 мільярда гривень.
«Львів висловив готовність стати пілотним майданчиком для запуску цього інструменту та реалізації перших проєктів через ринки капіталу», — зазначив Семенюк.
Наразі сторони домовилися про наступний алгоритм дій:
- Міська влада Львова підготує детальні пропозиції щодо конкретних об'єктів та проєктів.
- НКЦПФР спільно з банками та державними інституціями опрацює фінансові параметри майбутнього випуску облігацій.
InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі